Ajax dengan santai menolak tawaran pertama Eintracht Frankfurt untuk Anton Gaaei

Ajax dengan santai menolak tawaran pertama Eintracht Prancis untuk Anton Gaaei. Hal itu dilaporkan oleh De Telegraaf. Menurut surat kabar tersebut, nilai tawaran itu sedikit di atas dua juta euro.

Gaaei sendiri sebenarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Frankfurt mengenai kontrak hingga pertengahan 2031. Namun, kedua klub masih harus mencapai kesepakatan.

Namun, hal itu belum tercapai hingga saat ini. ESPN sebelumnya melaporkan pada hari Senin bahwa Ajax meminta biaya transfer antara 7,5 dan 8,5 juta euro.

Tawaran dari klub Bundesliga tersebut jelas jauh dari angka tersebut. De Telegraaf menulis bahwa Ajax ‘belum menganggap serius minat dari pihak Jerman tersebut’.

Bagi Ajax dan pelatih Míchel, bek kanan berusia 23 tahun ini tidak harus hengkang pada musim panas ini. Gaaei masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2028 di Johan Cruijff ArenA.

Ajax mendatangkan pemain asal Denmark ini tiga tahun lalu dari Viborg FF, yang memperoleh 4,5 juta euro dari penjualan sang bek. Sejauh ini, Gaaei telah tampil 111 kali membela Ajax dan mencetak tujuh gol serta memberikan 13 assist.

Gaaei memiliki kontrak di Ajax hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, nilai pasarnya saat ini mencapai lima juta euro.