Ajax dan PSV mengirim pemandu bakat untuk memantau sensasi terbesar Serie A

Ajax dan PSV tertarik kepada Gustavo Varela, demikian dilaporkan La Gazzetta dello Sport. Kedua klub telah mengirim pemandu bakat ke Italia untuk mengamati sang striker dari dekat.

Rabu malam, para pemandu bakat hadir dalam pertandingan Serie A antara AC Monza dan Napoli. Varela mencetak gol penyama kedudukan untuk Monza, meski timnya akhirnya kalah 1-4.

Itu merupakan gol kedelapan Varela musim ini. Pemain asal Portugal tersebut mencapainya dalam jumlah pertandingan yang sama, sehingga saat ini rata-rata mencetak satu gol per pertandingan di Serie A. Ia pun menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi tersebut, unggul satu gol atas Donyell Malen.

Monza merekrut Varela dari Benfica seharga 2,5 juta euro pada musim panas lalu. Menurut Transfermarkt, striker berusia 21 tahun itu saat ini bernilai 5 juta euro.

Ajax dan PSV bukan satu-satunya klub yang tertarik kepada Varela. Napoli juga sangat menyukai penyerang tersebut dan kabarnya ingin bergerak pada Januari.

Musim lalu, Benfica meminjamkan Varela ke klub Portugal, Gil Vicente. Di sana, penampilannya tidak terlalu bagus. Ia mencetak tujuh gol dalam 33 pertandingan.