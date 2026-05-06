Ajax dan Feyenoord bersaing untuk mendapatkan pemain internasional Kroasia yang sangat diincar

Ajax dan Feyenoord sedang memburu Dion Beljo, demikian dilaporkan media Kroasia Sportske Novosti. Namun, klub-klub Belanda tersebut harus menghadapi persaingan ketat, antara lain dari klub-klub Liga Premier.

Beljo adalah penyerang tengah dengan tinggi 1,95 meter. Musim ini, ia mencetak 29 gol dalam 33 pertandingan untuk Dinamo Zagreb. Selain itu, ia juga mencatatkan lima assist.

Penyerang berusia 24 tahun ini juga telah dua kali membela tim nasional Kroasia. Sebelumnya, ia pernah bermain di luar negeri untuk Rapid Wien dan FC Augsburg.

Ajax dan Feyenoord tidak hanya harus bersaing satu sama lain, tetapi juga harus menghadapi Brighton & Hove Albion. Klub Inggris tersebut menempatkan Beljo di urutan teratas daftar incaran mereka.

Manajer Brighton, Fabian Hürzeler, juga memiliki manajemen yang sama dengan Beljo. Surat kabar Kroasia menyebutkan adanya ‘jumlah uang yang besar’ yang harus dibayarkan.

Saat ini, menurut Transfermarkt, nilai pasar Beljo mencapai lima juta euro. Kontraknya di ibu kota Kroasia berlaku hingga pertengahan 2030.

Selain Ajax, Feyenoord, dan Brighton, FC Porto dan Sporting Portugal juga disebut-sebut sebagai klub yang tertarik.