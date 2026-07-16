Ajax dan FC Twente akan mengetahui lawan mereka di babak kualifikasi kompetisi Eropa

Ajax dan FC Twente kini telah mengetahui lawan-lawan mereka di kompetisi Eropa. Tim asal Twente akan berhadapan dengan Ferencváros dari Hongaria, sementara tim asal Amsterdam akan menjalani dua leg melawan FK Vojvodina dari Serbia.

Sebelumnya sudah diketahui bahwa pemenang dari dua leg babak kualifikasi pertama Liga Europa antara Ferencváros dan Vojvodina akan menghadapi Twente dalam dua leg di babak kualifikasi kedua turnamen tersebut.

Juga sudah jelas bahwa tim yang kalah dalam laga dua leg tersebut akan turun ke babak kualifikasi kedua Liga Konferensi, untuk menghadapi Ajax dalam dua leg. Pertandingan pertama antara Vojvodina dan Ferencváros dimenangkan oleh tim Hungaria (1-2).

Ferencváros pun dianggap sebagai favorit mutlak untuk lolos ke babak selanjutnya di Liga Europa dan membuktikan status favorit tersebut. Tim tuan rumah memang mendapat keuntungan sejak awal pertandingan berkat kartu merah yang diterima pemain Vojvodina asal Hongaria, Kornél Szűcs, yang tampaknya harus absen setidaknya dalam satu pertandingan melawan Ajax.

Dengan sepuluh pemain melawan sebelas dan tertinggal 2-1, Vojvodina tak berdaya di Groupama Arena, Budapest, di mana skor sudah menjadi 2-0 sepuluh menit sebelum babak pertama berakhir berkat gol dari Lenny Joseph dan Kristoffer Zachariassen.

Ferencváros, di mana mantan pemain Ajax Elton Acolatse (30) masuk sebagai pemain pengganti setelah babak pertama, berhasil mencetak satu gol lagi di babak kedua. Zsombor Gruber mencetak gol pada menit ke-71 untuk mengunci skor akhir 3-0.

Twente akan bertanding di kandang melawan Ferencváros pada Kamis, 23 Juli, dan akan menjalani leg kedua di Hongaria seminggu kemudian. Sementara itu, Ajax akan memulai kampanyenya pada 23 Juli dengan pertandingan tandang di Serbia, dan akan menjamu Vojvodina pada 30 Juli di Johan Cruijff ArenA.