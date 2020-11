BREAKING: 11 Pemain Ajax Positif Covid-19 Jelang Laga Liga Champions Versus Midtjylland

Sebelas pemain dinyatakan positif terinfeksi virus corona dalam tes yang dilakukan menjelang laga Liga Champions terdekat, Senin (2/11).

Kepastian tersebut dirilis pihak Ajax melalui situs resmi klub pada malam ini sekitar pukul 22:30 WIB

Ajax akan bertandang ke markas wakil Denmar, Midtjylland, pada laga ketiga Grup D Liga Champions di Stadion MCH Arena, Rabu (4/11) dini hari WIB.

Only 17 players will travel to for the @ChampionsLeague game vs @fcmidtjylland 📃#UCL #midaja