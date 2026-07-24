Ajax bisa meraup banyak uang: ada minat untuk pemain dengan nilai pasar 12 juta euro

Josip Sutalo masuk dalam daftar incaran Benfica, demikian dilaporkan Bruno Andrade, jurnalis dari cabang Portugal CNN. Belum ada tawaran resmi yang diajukan.

Namun, situasi itu kemungkinan akan segera berubah. Benfica ingin mengajukan tawaran setelah Antonio Silva terjual. Klub Portugal itu semakin dekat mencapai kesepakatan untuk transfernya ke Bournemouth.

Menurut Transfermarkt, nilai Sutalo saat ini masih berada di angka dua belas juta euro. Ia masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028 di Amsterdam.

Bek Kroasia itu tidak bermain pada Kamis lalu dalam babak kualifikasi Conference League melawan FK Vojvodina (menang 1-4), karena ia masih berlibur setelah Piala Dunia.

Sejauh ini, Sutalo sudah tampil 108 kali untuk Ajax, tetapi Jordi Cruijff tetap ingin menjualnya. Menurut laporan tersebut, klub Amsterdam itu akan menyetujui tawaran yang ‘masuk akal’.

Jika Sutalo dijual, Amsterdam tidak akan kehabisan opsi. Pelatih Míchel masih memiliki Daley Blind, Youri Baas, Dies Janse, Ko Itakura, dan Aaron Bouwman.



