Ajax telah merampungkan dokumen terkait transfer keluar Josip Sutalo, lapor De Telegraaf pada Kamis. Lazio mengambil alih gaji penuhnya, 2,5 juta euro, dan membayarkan biaya peminjaman sebesar tiga juta euro kepada Ajax.

Lazio juga menyepakati opsi pembelian permanen sebesar 7,5 juta euro. Melalui bonus yang mudah direalisasikan, angka itu bisa meningkat menjadi jumlah antara dua belas dan lima belas juta euro. Ajax juga menyepakati persentase penjualan kembali sebesar sepuluh persen.

Jurnalis Gianluca Di Marzio pada Selasa sudah melaporkan adanya minat dari Roma. Sejak saat itu, transfer tersebut bergerak cepat, karena kesepakatan sudah mendekat sehari kemudian. Di Marzio, omong-omong, juga sudah menyebut biaya peminjaman sebesar tiga juta euro.

Sutalo didatangkan ke Amsterdam pada musim panas 2023 dengan nilai 22 juta euro oleh direktur teknis saat itu, Sven Mislintat. Bek tengah itu mengalami awal yang sulit di Belanda, tetapi bangkit kembali di bawah Francesco Farioli.

Bek Kroasia itu akan bertemu mantan rekan setimnya, Kenneth Taylor, di Lazio. Ia pindah enam bulan lalu dengan nilai 20 juta euro.

Sebelumnya pada Kamis ini, Ajax mengumumkan bahwa Ko Itakura kembali ke Borussia Mönchengladbach. Kabarnya, klub Amsterdam itu meraup lima juta euro dari penjualan pemain Jepang tersebut.

Dengan penjualan Sutalo dan Itakura, Aaron Bouwman menjadi satu-satunya bek tengah berkaki kanan yang tersisa.