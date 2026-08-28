Rekrutan anyar Ajax Viktor Tsygankov telah mendapatkan izin kerjanya. Menurut De Telegraaf, klub Amsterdam itu telah memperoleh dokumen yang dibutuhkan untuk rekrutan asal Ukraina mereka "dalam waktu rekor". Dalam pembaruan selanjutnya, pemantau klub Mike Verweij melaporkan bahwa meski demikian, Tsygankov kemungkinan belum akan menjalani debutnya pada hari Minggu melawan Telstar

Tsygankov baru diperkenalkan pada Kamis di Johan Cruijff ArenA, sehingga masih menjadi pertanyaan besar apakah penyerang sayap kanan yang didatangkan dari Girona itu sudah bisa unjuk kemampuan pada hari Minggu di BUKO Stadion, Velsen-Zuid.

De Telegraaf menyebut ini sebagai sebuah "keberuntungan" bagi Ajax, karena pelatih Míchel Sánchez sebenarnya mengira Tsygankov baru akan tersedia paling cepat pada Minggu depan. Saat itu Ajax akan bermain di kandang melawan juara bertahan PSV.

Tsygankov untuk pertama kalinya ikut berlatih bersama Ajax pada Jumat. Apakah pemain berkaki kiri itu akan langsung masuk skuad pertandingan pada hari Minggu bergantung pada kebugarannya, tetapi menurut pemantau klub Mike Verweij, Míchel "kemungkinan" tidak akan memasukkannya ke dalam skuad pertandingan.



