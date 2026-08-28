Ajax bergerak dalam 'tempo rekor' dan memberi pelatih Míchel Sánchez keuntungan tak terduga

Rekrutan Ajax Viktor Tsygankov telah mengantongi izin kerjanya. Menurut De Telegraaf, klub Amsterdam itu mendapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk rekrutan asal Ukraina mereka dalam 'waktu rekor'. Dalam pembaruan berikutnya, pengamat klub Mike Verweij melaporkan bahwa meski demikian, Tsygankov 'kemungkinan' tidak akan masuk skuad pertandingan saat menghadapi Telstar pada hari Minggu.

Tsygankov baru diperkenalkan pada Kamis di Johan Cruijff ArenA, sehingga muncul pertanyaan besar apakah pemain sayap kanan yang didatangkan dari Girona itu sudah bisa memamerkan kemampuannya pada hari Minggu di BUKO Stadion, Velsen-Zuid.

De Telegraaf menyebut ini sebagai sebuah 'keuntungan' bagi Ajax, karena pelatih Míchel Sánchez sejatinya berasumsi bahwa Tsygankov paling cepat baru akan tersedia pada Minggu depan. Saat itu Ajax akan bermain di kandang melawan juara bertahan PSV.

Tsygankov untuk pertama kalinya ikut berlatih bersama Ajax pada Jumat. Apakah pemain berkaki kiri itu akan langsung masuk ke dalam skuad pertandingan pada hari Minggu bergantung pada kebugarannya, tetapi menurut Verweij, Míchel 'kemungkinan' akan mencoretnya dari skuad pertandingan.

Dalam situasi itu, Tsygankov bisa dengan tenang mempersiapkan debutnya menuju laga besar melawan PSV. Penyerang itu didatangkan dari Girona dengan nilai 3,5 juta euro, tempat ia sebelumnya juga bekerja sama dengan Míchel dan Daley Blind. Melalui bonus, nilai transfer itu bisa meningkat menjadi 4,5 juta euro.

Pada hari Minggu, Steven Berghuis kemungkinan akan menjadi starter melawan Telstar. Ajax dikabarkan siap melepas pemain veteran (34) itu jika ada tawaran yang bagus, setelah kedatangan Tsygankov rampung.

Ajax berharap masih bisa memperkuat diri pada sisa bursa transfer dengan seorang winger kiri, seorang bek tengah kanan, dan seorang 'nomor 6'. Bursa transfer di Belanda ditutup pada 2 September pukul 23.59.