'Ajax bergegas untuk mengungguli FC Barcelona dalam perebutan talenta muda berbakat yang sangat diincar'

Ajax menunjukkan minat serius terhadap Mikkel Bro Hansen, demikian dilaporkan media Denmark Tipsbladet. Klub asal Amsterdam ini harus menghadapi persaingan yang ketat, karena talenta muda berusia 17 tahun dari FK Bodø/Glimt ini masuk dalam radar sejumlah klub raksasa Eropa, termasuk FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Juventus, dan Newcastle United.

Bro Hansen telah lama dianggap sebagai salah satu talenta terbesar di generasinya di Skandinavia. Penyerang tengah ini pindah dari AGF ke Bodø/Glimt pada awal 2025, di mana ia langsung membuat kesan yang luar biasa.

Menurut Tipsbladet, FC Barcelona memantau perkembangan penyerang muda ini dengan cermat. Klub Catalan tersebut dilaporkan sedang mengamatinya secara intensif selama Kejuaraan Eropa U-17, di mana Bro Hansen langsung menonjol dengan mencetak gol dalam pertandingan pembuka melawan Montenegro (2-1).

Ajax juga termasuk di antara klub-klub yang tertarik pada pemain muda internasional Denmark ini. Namun, klub asal Amsterdam ini menghadapi tantangan besar, mengingat beberapa klub top Eropa telah mengirimkan pemandu bakat ke turnamen pemuda tersebut untuk menilai Bro Hansen secara langsung.

Penyerang ini saat ini mengenakan ban kapten di tim U-17 Denmark dan juga membuat kesan besar di level internasional. Dalam 14 pertandingan internasional pemuda, ia mencetak 12 gol, padahal ia bahkan tidak selalu bermain penuh di setiap pertandingan.

Di Bodø/Glimt pun, Bro Hansen menunjukkan performa yang menonjol. Sejak kedatangannya ke Norwegia, ia telah bermain dalam dua belas pertandingan di tim utama, mencetak tujuh gol dan memberikan tiga assist.

Bro Hansen masih terikat kontrak selama satu tahun lagi dengan Bodø/Glimt. Oleh karena itu, juara nasional Norwegia tersebut tidak akan bisa meminta harga tertinggi untuk talenta top ini.