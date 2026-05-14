'Ajax berencana segera bergerak cepat untuk merekrut pemain dari Feyenoord dan West Ham United'

Ajax berharap dapat memperkuat skuadnya dengan Emmanuel Fejokwu (West Ham United) dan Ephendrich Rijsenburg (Feyenoord). Rencananya, para pemain muda berbakat ini akan bermain di akademi muda Ajax musim depan.

Berita tersebut diumumkan oleh Ajax Showtime pada hari Kamis. Fejokwu dan Rijsenburg akan segera mengambil keputusan mengenai masa depan mereka.

Fejokwu yang berusia enam belas tahun lahir di Belanda, tetapi pindah ke Inggris saat masih kecil. Di sana, ia tumbuh menjadi bek berbakat di akademi pemuda West Ham.

Saat ini, Fejokwu bermain di tim West Ham U-18, namun Ajax berencana untuk memasukkannya ke dalam kelompok usianya sendiri. Meskipun ada minat dari klub lain, Ajax optimis mengenai kedatangannya.

Rijsenburg adalah penyerang berusia lima belas tahun, yang mencetak gol-golnya musim ini bersama Feyenoord U-15 dan Timnas Belanda U-15. Ia dapat pindah ke Ajax U-16 tahun depan.

Sebelumnya, Ajax justru melihat beberapa pemain berbakatnya pindah ke Rotterdam. Ilai Grootfaam dan Jivayno Zinhagel baru-baru ini melakukan debut di usia 16 tahun di tim utama Feyenoord.