Ajax belum selesai: Jordi Cruijff masih ingin mendatangkan nama besar dengan status bebas transfer

Ajax masih ingin mendatangkan Yves Bissouma, demikian dilaporkan Mike Verweij untuk De Telegraaf pada Senin siang. Gelandang itu berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Tottenham Hotspur.

Belum diketahui apakah peluang Ajax untuk benar-benar merekrut gelandang bebas transfer itu besar. Pasalnya, klub Amsterdam itu memiliki banyak pesaing untuk pemain asal Mali tersebut.

Sebelumnya pada musim panas ini, sebuah media Afrika sudah melaporkan minat Ajax terhadap Bissouma, tetapi Ajax tidak pernah melanjutkannya. Kini, dua pekan setelah tenggat waktu, dia masih belum memiliki klub baru dan Ajax ingin tetap mencoba.

Gelandang bertipe defensif itu berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Tottenham Hotspur, klub yang dibelanya dalam 111 pertandingan. Empat tahun lalu, klub tersebut merekrutnya dari Brighton & Hove Albion dengan nilai 30 juta euro.

Spurs memutuskan tidak memperpanjang kontraknya karena pada Agustus 2024 dia membagikan sebuah video di Snapchat yang memperlihatkan dirinya menghirup gas tertawa dari sebuah balon. Tottenham Hotspur kemudian menskors gelandang itu untuk pertandingan melawan Leicester City, setelah itu Bissouma menyampaikan permintaan maaf dan menyebutnya sebagai "kekurangan penilaian yang serius".

Ajax pada musim panas ini sudah mendatangkan sederet pemain ke Johan Cruijff ArenA. Sofyan Amrabat, Daley Blind, Joffre Torrents, dan Julian Brandt direkrut dengan status bebas transfer. Tolu, Thilo Kehrer, Marc Ter Stegen, dan Simon Adingra dipinjam, sementara untuk Viktor Tsygankov (3 juta), Ciao Henrique (10 juta), dan Marcos Leonardo (20 juta) dibayarkan biaya transfer.



