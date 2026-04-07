"Ajax bahkan akan finis di peringkat ketujuh dan gagal mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa"

Ajax bahkan akan finis di peringkat ketujuh dan gagal meraih tiket ke kompetisi Eropa. Ajax mengalami kekalahan akhir pekan lalu melawan FC Twente (1-2) dan melihat Tukkers mengambil alih posisi keempat. Apakah menurutmu Ajax akan terus merosot di klasemen VriendenLoterij Eredivisie dan gagal lolos ke kompetisi Eropa?

Ajax bermain di kandang sendiri melawan pesaingnya FC Twente pada Sabtu lalu dan gagal meraih poin. Kekalahan tersebut menyebabkan perubahan besar dalam klasemen VriendenLoterij Eredivisie: FC Twente telah menyalip Ajax dan berada di posisi keempat, yang berhak atas kualifikasi ke Liga Europa.

Meskipun tim asal Amsterdam ini, dengan 48 poin, hanya tertinggal dua poin dari FC Twente, jadwal sisa Ajax tidaklah mudah. Setelah dua laga tandang melawan Heracles Almelo dan NAC Breda, Ajax harus menghadapi tiga pertandingan terakhir melawan juara nasional PSV, FC Utrecht, dan sc Heerenveen. Dua tim terakhir tersebut sedang berjuang keras untuk memperebutkan tempat di babak play-off kompetisi Eropa.

Utrecht berada di peringkat kesembilan dan memiliki selisih satu poin dari Sparta Rotterdam (41), yang saat ini menempati posisi terakhir di zona play-off. Tim asuhan Ron Jans merupakan lawan yang menakutkan bagi Ajax, yang hanya menang sekali dalam lima pertemuan terakhir antara kedua klub. Tim asal Utrecht juga dalam performa bagus dan hanya kalah dua kali dari sepuluh pertandingan terakhir di liga. Kekalahan tersebut terjadi dengan selisih tipis melawan PSV (4-3) dan Feyenoord (0-1).

Selain Utrecht, Heerenveen juga sedang menjalani rentetan hasil impresif di VriendenLoterij Eredivisie. Klub asal Friesland ini tak terkalahkan dalam lima pertandingan berturut-turut dan berada di peringkat ketujuh klasemen, hanya empat poin di belakang Ajax. Awal musim ini, tim asuhan Óscar García gagal mengalahkan Heerenveen dan pertandingan berakhir imbang 1-1 di Johan Cruijff ArenA. Heerenveen berpotensi menentukan nasib Ajax di putaran terakhir di Stadion Abe Lenstra dan mengirim klub tersebut ke babak play-off.

Jika Ajax harus bermain di babak play-off, klub ini akan menantikan final piala yang akan digelar pada Minggu, 19 April. NEC akan berhadapan dengan AZ, yang saat ini berada di peringkat keenam. Pemenang piala akan langsung lolos ke Liga Europa.

Dengan demikian, AZ dapat menghindari babak play-off. Kemenangan di piala bagi tim asal Alkmaar ini, mengingat hasil-hasil terbaru dari derby Noord-Holland, dapat menguntungkan Ajax, yang terakhir kali mengalahkan AZ pada tahun 2021.