Ajax menutup tahun buku 2025/2026 dengan laba bersih 2,0 juta euro meski menjalani musim yang mengecewakan secara sportif, demikian terlihat dari laporan tahunan yang dipublikasikan klub Amsterdam itu pada Jumat. Ini berarti perbaikan sebesar 39,3 juta euro dibandingkan setahun sebelumnya, ketika Ajax masih membukukan rugi bersih 37,3 juta euro.

Pendapatan bersih Ajax naik 10,2 juta euro menjadi 188,3 juta euro, meningkat enam persen. Menurut klub, pertumbuhan itu terutama didorong oleh bonus Eropa yang lebih tinggi berkat partisipasi di Liga Champions, sementara semusim sebelumnya Ajax bermain di Liga Europa.

Pada saat yang sama, biaya juga terus meningkat. Beban operasional naik sembilan juta euro menjadi 206,5 juta euro, antara lain karena biaya gaji yang lebih tinggi di sepak bola profesional akibat partisipasi di Liga Champions dan sejumlah kerugian finansial satu kali.

Yang menarik, direktur umum Menno Geelen atas inisiatif sendiri memilih tidak mengambil bonus. Menurut laporan tahunan, dewan komisaris memberinya porsi yang cukup besar dari bonus maksimal 125.000 euro, tetapi Geelen memutuskan untuk tidak memanfaatkannya.

"Target pribadi dan organisasi yang disepakati telah tercapai," ujar Geelen. "Tetapi saya merasa itu tidak sebanding dengan hasil sportif yang sangat mengecewakan pada musim lalu dan pergantian pelatih yang terjadi di bawah tanggung jawab akhir saya."

Ajax juga menyebut antara lain kompensasi untuk suporter setelah laga melawan FC Groningen yang dihentikan dan pemecatan pelatih kepala di tengah musim. Karena itu, hasil operasional tercatat negatif 18,2 juta euro, dibandingkan negatif 19,4 juta euro pada tahun buku 2024/2025.

Fakta bahwa Ajax akhirnya kembali membukukan laporan tahunan yang positif berkat aktivitas di bursa transfer. Penjualan pemain seperti Jorrel Hato ke Chelsea, Brian Brobbey ke Sunderland, dan Kenneth Taylor ke Lazio secara total menghasilkan pendapatan dari penjualan pemain sebesar 65,5 juta euro.

Setelah dikurangi 38,8 juta euro untuk amortisasi nilai transfer, tersisa saldo transfer positif 26,7 juta euro. Setahun sebelumnya, saldo itu masih negatif 31,0 juta euro, sehingga Ajax mencatat perbaikan 57,7 juta euro pada pos ini.

Secara sportif, musim berjalan jauh kurang sukses. Ajax finis di posisi ke-32 pada fase liga Liga Champions, sehingga gagal melaju ke fase gugur, lalu menempati posisi kelima di Eredivisie, sebelum akhirnya merebut tiket ke putaran kualifikasi kedua Conference League lewat play-off.

Untuk tahun buku 2026/2027, Ajax memperkirakan bahwa partisipasi di Conference League alih-alih Liga Champions akan menekan pendapatan, sehingga klub tetap berfokus pada pengendalian biaya dan disiplin finansial.

Transfer-transfer besar yang terealisasi setelah 1 Juli, termasuk Sean Steur ke Newcastle United dan Mika Godts ke Paris Saint-Germain, memang akan memberi dorongan besar bagi hasil berikutnya.