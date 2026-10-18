Ajax menang meyakinkan atas FC Groningen pada Minggu. Tim asuhan Míchel Sánchez tampil sangat efektif, terutama pada babak kedua, dan untuk ketiga kalinya musim Eredivisie ini mencetak lima gol dalam satu pertandingan. Setelah laga yang berlangsung kacau dan diwarnai kericuhan pada menit-menit akhir, pertandingan di Euroborg berakhir 2-5. Julian Brandt dan Jorthy Mokio masing-masing mencetak dua gol, sementara Aaron Bouwman juga menyumbang satu gol.

Ajax mengawali pertandingan dengan baik dan segera mendapat peluang besar. Leonardo tiba-tiba tinggal berhadapan dengan Etienne Vaessen, tetapi pemain asal Brasil itu terlalu lama mengambil keputusan dan menembakkan bola tepat ke arah kiper.

Tak lama kemudian, Leonardo berhasil mendahului Vaessen. Sang penyerang lebih dulu mencapai bola lalu dijatuhkan dengan keras, sehingga wasit pun memberikan penalti. Kapten Davy Klaassen mengambil tanggung jawab itu, tetapi gagal mengeksekusinya. Vaessen menebus kesalahannya lewat penyelamatan gemilang.

Tim asuhan Míchel cukup mengendalikan permainan di Euroborg, sampai Klaassen menjatuhkan Brynjólfur Willumsson dengan tekel berisiko di kotak penaltinya sendiri. Dennis Higler membiarkan permainan berlanjut, tetapi kemudian dipanggil untuk melihat layar VAR. Setelah meninjau tayangan ulang dengan saksama, ia memutuskan untuk mempertahankan keputusan awalnya.

Keputusan itu menjadi kabar baik bagi Ajax, yang tak lama kemudian membuka skor. Owen Wijndal merebut bola dari Jorg Schreuders di area pertahanan Groningen, lalu mengoperkannya kepada Brandt. Pemain asal Jerman itu menyiapkan bola untuk kaki kirinya dan tembakannya mengenai Marco Rente sebelum masuk ke gawang: 0-1. Ketika Aaron Bouwman menyambar bola dari tendangan sudut untuk membuat skor menjadi 0-2 tak lama berselang, pertandingan tampak nyaris berada dalam genggaman tim Amsterdam.

Gambaran itu mendadak berubah sesaat setelah turun minum, ketika Willumsson segera mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan Groningen. Gol tersebut berawal dari Leonardo yang kehilangan bola secara ceroboh di area pertahanannya sendiri. Klaassen sempat mengira telah memulihkan keunggulan dua gol Ajax, tetapi golnya dianulir karena Oscar Gloukh berada dalam posisi offside dalam rangkaian serangan tersebut.

Gol 1-3 akhirnya tetap tercipta. Setelah melakukan aksi apik, Wijndal menyiapkan bola untuk Brandt, yang mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini. Penampilan Vaessen saat itu tidak meyakinkan. Gol ketiga tersebut mematahkan perlawanan Groningen, dan Ajax kemudian memperlebar keunggulan untuk meraih kemenangan besar.

Mokio menyambar bola dari tendangan sudut untuk membuat skor menjadi 1-4, lalu mencetak gol 1-5 lewat tembakan terarah. Keunggulan itu memungkinkan Míchel memberikan kesempatan debut kepada Yves Bissouma. Thom van Bergen kemudian mencetak gol 2-5 setelah Marc ter Stegen tampil ragu-ragu. Pada waktu tambahan, Van Bergen bahkan berpeluang mencetak gol ketiga Groningen lewat penalti, tetapi Ter Stegen menggagalkannya. Bagaimanapun, hasil ini menjadi kekalahan menyakitkan bagi Groningen, sementara Ajax mengakhiri suasana negatif dalam beberapa waktu terakhir lewat kemenangan besar tersebut.