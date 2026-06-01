'Ajax akan mengungguli Marseille, Porto, dan Monaco, dan hampir merekrut pemain pertamanya'

Ajax hampir merekrut Roony Bardghaji, demikian dilaporkan Diario SPORT pada Senin pagi. FC Barcelona ingin menyelesaikan transfer ini sebelum 30 Juni.

Bardghaji bergabung dari FC Kopenhagen musim panas lalu dengan biaya 2,5 juta euro. Penyerang asal Swedia ini tampil dalam 21 pertandingan di LaLiga pada musim pertamanya.

Pemain sayap kanan berusia 20 tahun ini sebagian besar hanya tampil sebagai pemain pengganti. Ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist saat mengenakan seragam Barcelona.

Klub masih melihat masa depan bagi penyerang kelahiran Kuwait ini, sehingga masa peminjaman tampaknya akan terjadi. SPORT menulis bahwa Ajax adalah tujuan yang paling mungkin. Selain itu, Barça juga mempertimbangkan penjualan dengan klausul pembelian kembali.

Jordi Cruijff sudah menanyakan tentang pemain sayap kanan ini beberapa bulan lalu. Namun, Ajax sama sekali bukan satu-satunya klub yang tertarik.

Surat kabar olahraga tersebut juga menyebut Juventus, Olympique Marseille, Real Betis, Celta de Vigo, FC Porto, AS Monaco, dan VfB Stuttgart sebagai tujuan potensial, meskipun Ajax tetap menjadi favorit untuk Bardghji.