Hal itu dilaporkan surat kabar olahraga Spanyol Marca. Menurut laporan tersebut, direktur olahraga Barca Deco berencana menetapkan strategi bersama perwakilan Alvarez agar kesepakatan itu tetap bisa dirampungkan. Menurut laporan itu, harapan terbesar kubu Catalunya terletak pada Alvarez sendiri yang menyampaikan dengan sangat jelas kepada petinggi Atletico bahwa ia tidak lagi ingin bermain di Madrid, melainkan di Barca.

Los Colchoneros sejauh ini sama sekali tidak menunjukkan kesiapan untuk berbicara atau bernegosiasi. Mereka menolak tawaran pertama Barcelona senilai €100 juta secepat mereka menolak proposal €150 juta dari rival sekota Real untuk pemain Argentina tersebut. Atletico bersikeras pada klausul pelepasan senilai €500 juta yang tercantum dalam kontrak sang penyerang - sebuah valuasi ilusioner yang tidak akan pernah diterima Barca maupun Real.

Pergerakan dalam situasi buntu ini kini diharapkan datang dari Alvarez sendiri yang menegaskan dengan penuh desakan bahwa ia sangat ingin bergabung dengan klub impiannya, Barcelona. Hal itu sudah ia komunikasikan secara terbuka saat Piala Dunia: "Saya sudah berbicara dengan orang-orang di Atletico. Saya pikir yang terbaik bagi semua pihak adalah saya pergi. Saya ingin mewujudkan impian saya," katanya kepada ESPN.

Siapa yang akan menggantikan Robert Lewandowski di lini serang FC Barcelona?

Setelah tampil bersama Argentina di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko serta usai liburannya diperpanjang, Alvarez dijadwalkan kembali di Madrid pada 10 Agustus. Apakah ia akan benar-benar melapor kembali ke tim asuhan pelatih Diego Simeone atau justru mencoba memaksa Atletico melunak lewat aksi mogok, yang diatur Deco bersama para perwakilannya, masih harus ditunggu. Menurut laporan tersebut, pekan depan akan menjadi penentu dalam saga Julian Alvarez.

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Sebab FC Barcelona juga tidak bisa menunggu pemain Argentina itu terlalu lama. Setelah kepergian Robert Lewandowski dan niat transfer Ferran Torres, Barca sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan, yang akan kekurangan seorang nomor sembilan. Julian Alvarez baru setahun lalu pindah dari Manchester City ke Atletico dengan nilai transfer sebesar €75 juta.