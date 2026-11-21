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Tanda-tanda bahwa Rayan Ait-Nouri sulit bertahan di Manchester City kian menguat. Peluang bek asal Aljazair itu untuk mendapatkan menit bermain menurun sepanjang musim ini, bahkan ia dicoret dari skuad saat menghadapi Fulham meski ikut dalam latihan persiapan laga. Situasi ini kembali membuka pembahasan soal masa depannya menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin.

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Pelatih asal Italia Enzo Maresca memutuskan untuk tidak memanggil Ait-Nouri dalam laga melawan Fulham yang berakhir imbang 1-1 pada Sabtu, meski bek kiri berusia 25 tahun itu ikut dalam latihan terakhir bersama rekan-rekannya sebelum pertandingan. Ia pun absen dari daftar skuad dalam keputusan terbaru yang mencerminkan terbatasnya peran sang pemain dalam perhitungan tim pelatih.

Maresca mengandalkan Nico O'Reilly di posisi bek kiri sejak awal laga, sebelum memasukkan pemain asal Kroasia Joško Gvardiol pada babak kedua untuk menggantikan pemain Inggris berusia 21 tahun tersebut.

Pencoretan ini menjadi babak baru dalam rangkaian absennya pemain Aljazair itu di Liga Primer Inggris. Ia belum sekali pun tampil di kompetisi tersebut sepanjang musim ini dan baru mencatatkan empat penampilan, masing-masing dua laga di Piala Liga dan dua laga di Liga Champions, dengan total 168 menit bermain.

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Meski kesempatan bermainnya terbatas, Ait-Nouri mampu mencatatkan tiga assist dari menit-menit yang ia dapatkan. Hal itu menarik perhatian Juventus, yang mulai memantau situasinya sebagai persiapan untuk kemungkinan bergerak merekrutnya saat bursa transfer musim dingin dibuka pada Januari mendatang.

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Klub Italia itu berencana memperkuat skuad dengan sejumlah rekrutan demi memberikan opsi tambahan bagi pelatih Luciano Spalletti sekaligus meningkatkan kualitas teknis tim. Prioritas mereka mencakup perekrutan penyerang dengan kekuatan fisik, serta bek sayap ofensif yang mampu memberi kontribusi di sepertiga akhir lapangan dan memiliki kondisi fisik yang memungkinkannya tampil secara konsisten.

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Menurut laporan situs " Calciomercato ", Ait-Nouri mendapat dukungan di internal Juventus berkat pengalamannya di kompetisi besar Eropa serta kemampuannya membantu membangun serangan dan menciptakan peluang. Namun, transfer ini tidak akan mudah dituntaskan karena Manchester City bersikeras mendapatkan pemasukan melalui penjualan permanen sang pemain, bukan peminjaman.

Juventus lebih memilih mendatangkan bek asal Aljazair itu dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, dengan bersandar pada keinginan sang pemain untuk mencari suasana baru dan kesempatan baru guna memulihkan posisinya.

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Masih menurut situs Italia tersebut, Turin menjadi tujuan yang diminati Ait-Nouri. Ia bahkan telah meminta orang-orang di sekitarnya untuk menjajaki komunikasi dalam beberapa hari terakhir, sementara klub Italia itu berencana segera bergerak untuk menguji peluang menuntaskan transfer ini.

Minat Juventus tidak hanya tertuju pada Ait-Nouri. Daftar alternatif mereka mencakup Alejandro Balde, yang ingin meninggalkan Barcelona setelah tergeser dalam urutan pilihan Hansi Flick; Destiny Udogie, pemain Tottenham yang tampil dalam lima laga liga dan dua laga Piala Liga tanpa berhasil menyatu dengan gagasan Roberto De Zerbi; serta Juan Miranda, yang telah mencatatkan enam assist di Serie A.

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Di antara nama-nama tersebut, masa depan Ait-Nouri tetap bergantung pada sikap Manchester City terkait skema transfer, setelah tanda-tanda kepergiannya dalam beberapa pekan ke depan semakin menguat.

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