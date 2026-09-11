Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-C1-COMO-LEIPZIGAFP
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

"Air sudah sampai ke leher": laga hidup-mati untuk Martin Demichelis bahkan sebelum jeda internasional?

Bundesliga
M. Demichelis
RB Leipzig vs Hamburger SV
RB Leipzig
Hamburger SV

Setelah kekalahan telak di Liga Champions, Martin Demichelis di RB Leipzig sudah berada dalam posisi terjepit. Berapa lama lagi para petinggi masih akan mendukungnya?

Menurut informasi dari Bild, pelatih kepala asal Argentina untuk klub Sachsen itu sudah "berada di ujung tanduk". Dengan demikian, dua laga sebelum jeda internasional melawan Hamburger SV dan Bayer 04 Leverkusen bisa menjadi partai penentuan bagi Demichelis.

Penyebab kegaduhan baru seputar mantan bek Bayern Munich itu adalah kekalahan telak 1-4 yang diderita Leipzig pada Kamis malam kemarin saat mengawali musim baru Liga Champions melawan Como 1907.

Dalam laga itu, RB tampil tanpa rencana dan tumpul dalam permainan menyerang untuk sebagian besar pertandingan, serta juga memperlihatkan banyak kekurangan dalam hal kemauan berlari dan perilaku dalam duel. "Ini menyebalkan. Rasanya benar-benar buruk saat ini. Hari ini kami benar-benar dihajar. Itu bukan penampilan yang bagus dari kami dan kami harus segera mengubah sesuatu," keluh kapten David Raum.

Meski begitu, disebutkan sudah ada "kekhawatiran" di dalam klub selama persiapan pramusim mengenai apakah Demichelis memiliki pendekatan yang tepat untuk permainan Leipzig. Dengan demikian, secara internal sempat menjadi pembahasan bahwa pria 45 tahun itu dalam kariernya sejauh ini sebagai pelatih terlalu sedikit menunjukkan ide dalam permainan dengan bola.

Martin Demichelis RB LeipzigGetty Images

Bagaimana start Leipzig di musim baru di bawah Martin Demichelis?

Demichelis baru mengambil alih jabatan sebagai pelatih kepala klub Sachsen itu pada musim panas lalu sebagai penerus Ole Werner yang dipecat. Sebelumnya, mantan bek Bayern itu bekerja di tim degradasi Spanyol, RCD Mallorca.

Untuk mendatangkan pria Argentina tersebut, Leipzig bahkan disebut mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontrak Demichelis. Kontrak kerjanya di RB berlaku hingga 2028.

Pada laga pembuka Bundesliga, Leipzig merayakan kemenangan 3-0 atas Borussia Mönchengladbach. Di DFB-Pokal mereka juga tampil tanpa cela - klub Regionalliga Eintracht Trier ditaklukkan dengan skor telak 6-0. Namun, akhir pekan lalu mereka menelan kekalahan pertama musim ini, 1-3 dari Werder Bremen.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google