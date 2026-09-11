Menurut informasi dari Bild, pelatih kepala asal Argentina untuk klub Sachsen itu sudah "berada di ujung tanduk". Dengan demikian, dua laga sebelum jeda internasional melawan Hamburger SV dan Bayer 04 Leverkusen bisa menjadi partai penentuan bagi Demichelis.

Penyebab kegaduhan baru seputar mantan bek Bayern Munich itu adalah kekalahan telak 1-4 yang diderita Leipzig pada Kamis malam kemarin saat mengawali musim baru Liga Champions melawan Como 1907.

Dalam laga itu, RB tampil tanpa rencana dan tumpul dalam permainan menyerang untuk sebagian besar pertandingan, serta juga memperlihatkan banyak kekurangan dalam hal kemauan berlari dan perilaku dalam duel. "Ini menyebalkan. Rasanya benar-benar buruk saat ini. Hari ini kami benar-benar dihajar. Itu bukan penampilan yang bagus dari kami dan kami harus segera mengubah sesuatu," keluh kapten David Raum.

Meski begitu, disebutkan sudah ada "kekhawatiran" di dalam klub selama persiapan pramusim mengenai apakah Demichelis memiliki pendekatan yang tepat untuk permainan Leipzig. Dengan demikian, secara internal sempat menjadi pembahasan bahwa pria 45 tahun itu dalam kariernya sejauh ini sebagai pelatih terlalu sedikit menunjukkan ide dalam permainan dengan bola.

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Bagaimana start Leipzig di musim baru di bawah Martin Demichelis?

Demichelis baru mengambil alih jabatan sebagai pelatih kepala klub Sachsen itu pada musim panas lalu sebagai penerus Ole Werner yang dipecat. Sebelumnya, mantan bek Bayern itu bekerja di tim degradasi Spanyol, RCD Mallorca.

Untuk mendatangkan pria Argentina tersebut, Leipzig bahkan disebut mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontrak Demichelis. Kontrak kerjanya di RB berlaku hingga 2028.

Pada laga pembuka Bundesliga, Leipzig merayakan kemenangan 3-0 atas Borussia Mönchengladbach. Di DFB-Pokal mereka juga tampil tanpa cela - klub Regionalliga Eintracht Trier ditaklukkan dengan skor telak 6-0. Namun, akhir pekan lalu mereka menelan kekalahan pertama musim ini, 1-3 dari Werder Bremen.