Air mata sebelum perayaan... Ilanga tak tahu bahwa Swedia lolos ke babak 32 besar

Tampaknya sistem baru Piala Dunia yang diikuti oleh 48 tim telah berubah menjadi teka-teki yang sesungguhnya ketika menyangkut perhitungan kualifikasi bagi tim-tim peringkat ketiga terbaik, sebuah perhitungan rumit yang bahkan membingungkan para pemain sendiri di lapangan.

Setelah bintang timnas Swedia dan penyerang Newcastle United, Anthony Elanga, mencetak gol penyama kedudukan ke gawang Jepang (1-1), yang memastikan negaranya finis di posisi ketiga Grup F dan secara resmi lolos ke babak 32 besar, pemain tersebut tampaknya sama sekali tidak menyadari nilai gol tersebut, dan langsung berlutut dengan rasa pahit dan kekecewaan begitu wasit meniup peluit akhir, sambil terus menggelengkan kepalanya tak percaya, mengira bahwa perjalanan Swedia di Piala Dunia telah benar-benar berakhir.

Setelah pertandingan, Elanga mengakui kebingungan tersebut kepada media Swedia, seperti dilansir situs ESPN: “Saya tidak tahu bahwa satu poin saja sudah cukup untuk lolos. Saya hanya berteriak di lapangan dan berkata: ‘Ayo, kita bisa memberikan yang lebih baik dan mencetak gol lagi.’”

Bintang Swedia itu menambahkan sambil tertawa dan menjelaskan momen tersebut: “Saya sangat senang karena pada akhirnya kami lolos, tapi saya tidak menyadarinya saat peluit akhir dibunyikan, dan saya rasa staf pelatih, khususnya asisten pelatih Sebastian Larsson, berusaha berteriak kepada saya untuk memberi tahu hasilnya.”

Gol ini menambah koleksi gol Ilanga menjadi dua gol di Piala Dunia kali ini, sekaligus memberi Swedia poin keempatnya di belakang Belanda yang memimpin dengan tujuh poin dan Jepang di posisi kedua dengan lima poin. Hal ini membuat pelatih Graham Potter berkomentar dengan nada jenaka dalam konferensi pers saat ditanya tentang reaksi pemainnya, dengan mengatakan: “Situasinya tidak bisa lebih jelas lagi baginya, jadi jelas dia sedang memikirkan hal lain sama sekali! Semoga Tuhan memberkatinya, saya sangat menyukainya di saat-saat seperti ini, tapi ya ampun, apa yang ada di pikirannya?”

Momen lucu ini pun tidak luput dari perhatian rekan-rekannya di tim nasional yang sedang merayakan lolosnya tim; penyerang Alexander Isak mengungkap apa yang terjadi di balik layar antara mereka berdua dengan mengatakan: “Aku menghampirinya untuk menanyakan apakah dia benar-benar tidak mengerti perhitungannya, dan sayangnya itulah kenyataannya, jadi dia mendapat teguran dan ceramah singkat dariku di sana. Dia sangat kecewa pada akhirnya, dan baru sekarang aku tahu alasannya.”

Sementara itu, kapten Victor Lindelöf lebih memilih untuk bercanda dengan rekan setimnya itu, menyimpulkan bahwa mungkin Ilanga tertidur saat penjelasan taktik, sambil berkata dengan nada sarkastis: “Saya tahu betul perasaan itu. Terkadang sangat mudah tertidur selama rapat tim, dan kemungkinan besar Ilanga memang tidak terjaga saat itu.”