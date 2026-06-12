Air mata saat kembali setelah 16 tahun absen... Bintang Paraguay menangis tersedu-sedu dalam konferensi pers

Ruang konferensi pers tim nasional Paraguay dipenuhi suasana yang sangat emosional, di mana air mata kebahagiaan bercampur dengan kebanggaan, menggambarkan besarnya prestasi yang diraih skuad "La Albirroja" dengan kembali ke ajang dunia setelah absen lama dan berat yang membuat mereka terlewatkan dari tiga edisi Piala Dunia berturut-turut pada 2014, 2018, dan 2022.

Diego Gómez, bintang gelandang berusia 23 tahun yang menjanjikan dan pilar utama dalam skuad timnas negaranya, tak mampu menahan emosinya; ia pun menangis saat berbicara tentang perasaannya mewakili negaranya di Piala Dunia, saat duduk di samping pelatihnya asal Argentina, Gustavo Alvaro.

Dengan nada yang menyentuh sebelum air matanya mengalir, Gomez berkata: "Saya sangat bahagia karena bisa mewakili negara saya di Piala Dunia. Setelah banyak usaha dan perjuangan, kami akhirnya berhasil lolos. Kebenarannya adalah, kalian mengenal saya dengan baik, saya orang yang sangat emosional. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik 100% untuk menghadirkan kebahagiaan di wajah semua orang di sini," sebelum akhirnya ia tak kuasa menahan tangis di hadapan para hadirin.

Dalam gestur kebapakan dan solidaritas yang luar biasa, pelatih veteran Alvaro segera memeluk pemain mudanya, memberikan dukungan moral yang besar dan melengkapi ucapan Gomez dengan kata-kata yang menyentuh, di mana ia berkata: "Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan situasi ini, apa yang kalian lihat ini persis seperti yang kami semua rasakan, inilah yang dirasakan oleh seluruh Paraguay, dan inilah yang berdenyut di hati setiap pemain di tim nasional ini."

Gomez merupakan salah satu talenta muda paling menonjol; ia lulus dari akademi klub lokal "Libertad", dan bermain bersama legenda Lionel Messi di "Inter Miami" Amerika Serikat, sebelum mencuri perhatian dan pindah ke barisan Brighton di Inggris pada tahun 2024 dengan nilai transfer 13 juta euro. Ia juga memiliki karier internasional yang gemilang meski usianya masih muda, di mana ia mewakili negaranya di Kejuaraan Amerika Selatan U-20 pada 2023, dan memimpin tim di Olimpiade Paris 2024.

Paraguay akan menandai partisipasi Piala Dunia kesembilannya dalam sejarah pada edisi ini, setelah tampil pada edisi 1930, 1950, 1958, dan 1986, serta masa keemasan berturut-turut dari 1998 hingga 2010.

Edisi Afrika Selatan 2010 tetap menjadi momen paling bersejarah dalam sepak bola Paraguay, ketika mereka memuncaki Grup F dan lolos bersama Slovakia, yang mengejutkan dengan tersingkirnya Italia dan Selandia Baru, sebelum mengalahkan Jepang melalui adu penalti, dan mimpi mereka berakhir di perempat final dengan kekalahan dramatis dari Spanyol yang kemudian dinobatkan sebagai juara.

Paraguay bersiap untuk memulai perjalanannya di Piala Dunia kali ini pada Sabtu dini hari, saat mereka berhadapan dengan tuan rumah dan pendukungnya, timnas Amerika Serikat.