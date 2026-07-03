Air Mata Kebanggaan atas Nama Jota... Cristiano Merayakan dengan Mengenakan Jersey Almarhum Setelah Mengalahkan Kroasia

Dalam momen kemanusiaan yang mencuri hati sebelum tertangkap lensa, kapten Cristiano Ronaldo memilih untuk merayakan kelolosan timnya ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan cara yang berbeda, saat ia melepas jersey biasanya dan mengenakan jersey nomor 21 milik almarhum Diogo Jota, untuk mendedikasikan kemenangan dramatis atas Kroasia dengan skor 2-1 tersebut kepadanya.

Setelah peluit akhir yang menandai lolosnya Portugal di Stadion “BMO Field”, Ronaldo langsung menuju ke tribun suporter Portugal sambil mengenakan kaos almarhum rekan setimnya, dalam sebuah momen kesetiaan yang menggetarkan hati para penonton yang meneriakkan namanya dan nama Jota pada saat di mana kegembiraan bercampur dengan kesedihan.

Ronaldo memainkan peran sentral dalam lolosnya tim ini, setelah mencetak gol penyama kedudukan untuk Portugal melalui tendangan penalti yang dieksekusi dengan tenang pada menit ke-68, menolak menyerah setelah gol sebelumnya dianulir karena offside, sebelum Gonçalo Ramos memastikan kemenangan dengan gol penentu pada menit ke-90+4.

Momen Ronaldo mengenakan jersey Jota bukan sekadar perayaan sesaat, melainkan pesan kuat bahwa sepak bola lebih besar dari sekadar hasil, dan para legenda tidak akan melupakan mereka yang telah tiada. Pada malam di mana “El Don” menjadi faktor utama yang membuat Portugal tetap bertahan di Piala Dunia, ia bersikeras agar Jota turut hadir dalam foto tersebut, untuk mengabadikan kenangannya di salah satu malam tak terlupakan dalam sejarah Piala Dunia.

Getty Images

Getty Images

Getty Images