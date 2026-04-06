Air mata karena impian yang hancur? Cedera parah menimpa pemain Al-Ahly menjelang debut profesionalnya

Suasana duka mendalam menyelimuti sektor junior Al Ahly setelah cedera parah yang dialami Bilal Attia, talenta tim kelahiran 2007, saat bertanding melawan Tala’ea El-Gaish dalam kompetisi Liga Republik.

Pemain muda tersebut meninggalkan lapangan sambil menangis, karena merasakan sakit yang hebat di lututnya, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit di Kota Nasr untuk menjalani pemeriksaan medis darurat guna mengetahui kondisi cedera tersebut.

Kekecewaan dari insiden ini terletak pada waktunya yang sangat kritis, karena Bilal Attia telah menyelesaikan semua prosedur resmi untuk berangkat ke Spanyol, setelah mencapai kesepakatan final untuk pindah ke klub Racing Santander dengan status pinjaman hingga akhir musim ini.

Langkah ini seharusnya menjadi lompatan besar dalam karier profesional sang pemain, terutama dengan adanya ketentuan dan keuntungan khusus yang terkait dengan ambisi klub Spanyol tersebut untuk promosi ke La Liga.

Namun, cedera mendadak ini membuat semua pihak berada dalam keadaan was-was dan cemas menanti hasil pemeriksaan sinar-X akhir yang akan menentukan lamanya absennya, serta nasib petualangan Eropa yang hampir dimulai.