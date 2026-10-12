Pemain Yan Diomande menyampaikan pesan menyentuh kepada mendiang saudarinya, Roxane, setelah mencetak gol pertamanya dengan kostum Real Madrid, dan merayakannya dengan tatapan dalam ke arah langit, mengenang kembali sosoknya serta menegaskan bahwa dia akan selalu hadir di hatinya selamanya.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Roxane berusia 15 tahun ketika meninggal, di saat sang kakaknya, Yan Diomande, masih jauh dari menjadi pesepakbola seperti dirinya saat ini, namun dia yakin bahwa Diomande akan mencapai puncak.

Ketika orang-orang lain menertawakan mimpi-mimpinya, dia tetap percaya pada kemampuan Diomande untuk mewujudkannya. Karena itu, ketika sang penyerang mencetak gol pertamanya bersama Real Madrid, dia mengakhiri perayaannya dengan tatapan dalam ke arah langit.

Pada menit ke-62, Valverde mengirim umpan terobosan luar biasa kepada pemain asal Pantai Gading tersebut, yang mengalahkan kiper lawan dengan tembakan menyilang yang indah, memberi Real Madrid keunggulan 1-0.

Setelah gol dinyatakan sah dari ruang teknologi VAR, Diomande menjauh dari rekan-rekannya, memejamkan mata, dan air matanya mengalir karena terbawa kenangan tentang saudarinya, sebelum dia menjelaskan alasan perayaannya usai pertandingan: "Ini berarti lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata. Gol pertamaku untukmu, saudariku. Kau akan selalu ada di hatiku selamanya."

"Sejak kepergianmu, aku merasa kosong"

Sang penyerang tumbuh di Abidjan, ibu kota Pantai Gading, tempat dia sejak kecil berusaha mewujudkan mimpinya menjadi pemain profesional. Perjalanannya diwarnai kesulitan, penolakan, dan momen-momen ketika mencapai tujuannya terasa mustahil, namun Roxane tak pernah meragukannya sehari pun. Sebaliknya, dia bermimpi melihat sang kakak meraih sukses, dan berbagi dengannya ambisi untuk mengubah kehidupan keluarga mereka.

Kematian Roxane pada tahun 2025, ketika usianya baru 15 tahun, menjadi pukulan besar bagi Diomande pada tahap awal kariernya di sepakbola. Sebelum Piala Dunia 2026, pemain itu memutuskan untuk mengungkap detail kisah ini melalui sebuah pesan yang dia publikasikan di platform "The Players' Tribune", di mana dia mengenang kembali sosok yang mempercayai bakatnya sebelum siapa pun, dan mengakui kekosongan yang ditinggalkan oleh ketiadaannya.

Yan Diomande membuka pesan paling pribadi dalam hidupnya dengan kalimat: "Roxane-ku yang tersayang." Awalnya dia tidak berbicara soal sepakbola, melainkan kembali ke masa kecilnya, mengingat sebuah jersey tiruan Manchester United, yang di bagian belakangnya dia tulis nama "Ronaldo" dan nomor 7 menggunakan pena hitam. Itu adalah hari-hari yang penuh kesulitan, namun juga menyimpan banyak kebahagiaan. Dia berkata saat mengingat masa itu: "Kami tidak tahu apakah kami kaya atau miskin. Kami hanya bahagia."

Roxane bahkan belum berusia sepuluh tahun ketika mulai mengambil peran sebagai agen bagi kakaknya, karena dialah pembela pertama bakat Diomande dan yang paling yakin bahwa suatu hari dia akan menjadi bintang. Dia juga berbagi mimpi bersama, antara lain tinggal di Prancis, memiliki rumah sendiri, dan memastikan keluarga mereka keluar dari lingkaran kesulitan.

Namun nada pesan itu berubah ketika Diomande sampai pada momen yang membelah hidupnya menjadi dua fase. Setelah menjalani pertandingan profesional pertamanya dengan Leganes, saat usianya baru 18 tahun, dia menerima panggilan telepon dari Pantai Gading yang mengabarkan kematian saudarinya.

Menurut penuturannya, seseorang memasukkan suatu zat ke dalam minuman Roxane saat sebuah pesta, dan setelah itu dia tidak pernah tersadar lagi. Diomande tidak berhasil mendapatkan jawaban pasti mengenai apa yang terjadi, dan dia mengakui dalam pesannya bahwa dia masih bertanya-tanya apakah dia bisa melindunginya. Dia berkata: "Sejak kematianmu, aku merasa kosong." Sejak saat itu, tujuannya tidak lagi terbatas pada meraih kesuksesan, dan hal itu menjelaskan betapa besar arti gol pertamanya bersama Real Madrid. Dia menambahkan dalam pesannya sebagai sebuah janji: "Semua yang kulakukan di dalam lapangan adalah untukmu."

Sebuah mimpi bernama Liga Champions

Diomande mengakui melalui kanal Real Madrid: "Aku sudah lama menanti gol pertama ini." Dia juga menjelaskan bagaimana dia menyikapi peluang yang berbuah gol tersebut: "Aku rasa satu-satunya pilihan di posisi itu adalah mengontrol bola, berputar, lalu menembak dengan cepat. Itulah yang kulakukan, dan berhasil."

Kini pemain tersebut menanti tantangan lain di level tertinggi, yaitu Liga Champions, karena pemain Real Madrid itu tidak menyembunyikan antusiasmenya terhadap kemungkinan tampil di turnamen antarklub Eropa tersebut. Dia berkata: "Itu adalah mimpi setiap anak, dan aku sangat bersyukur bisa mewujudkannya bersama Real Madrid." Penampilannya menghadapi Villarreal juga memperbesar peluangnya untuk mendapatkan peran yang lebih besar di dalam tim.

Diomande menampilkan performa yang diwarnai kemampuan menggiring, kecepatan, dan menembus lini lawan, serta berhasil melakukan empat dribel. Dia juga berkontribusi menciptakan ruang bagi Kylian Mbappe, sehingga menjadi ancaman terus-menerus bagi pertahanan lawan.

Dengan masih dinantikannya situasi Vinicius soal keikutsertaannya dalam laga-laga LaLiga, pemain muda asal Afrika itu memiliki peluang untuk menuntut menit bermain yang lebih banyak, pada musim yang mulai membuka cakrawala baru bagi dirinya. Dan mungkin Vinicius merangkum perkembangan ini dengan cara terbaik, setelah menulis komentar pada unggahan rekannya: "Yaaaan, dia sudah tiba!"







