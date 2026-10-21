Manchester United memasuki sejarah sepak bola Inggris lewat pintu kelam, setelah mencatatkan rekor negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebagai tim pertama di Premier League yang kebobolan gol dalam dua menit pertama pada dua pertandingan besar Eropa secara beruntun.

Jaringan statistik sepak bola dunia "Opta" mengungkap angka yang mengejutkan, di mana Manchester United menjadi tim Inggris pertama dalam sejarah yang kebobolan gol dalam dua menit pertama pada dua pertandingan besar Eropa secara beruntun.

Petaka bermula pada menit pertama saat menghadapi Atletico Madrid, ketika Pablo Barrios mengejutkan lini pertahanan Manchester United dengan gol cepat yang mengguncang Old Trafford, sebelum tragedi itu terulang dengan skenario yang sama mengerikannya saat menghadapi Como, di mana tim kebobolan gol pada menit kedua lewat talenta Argentina Nico Paz.

Dua gol, dalam dua menit, pada dua pertandingan beruntun, dengan satu skenario: pertahanan yang lengah, konsentrasi yang nihil, dan tim yang memasuki pertandingan dengan tertinggal satu gol bahkan sebelum menyentuh bola.

Rekor ini belum pernah dicapai oleh raksasa Inggris mana pun, tidak Liverpool dengan ketangguhannya, tidak Arsenal dengan keteraturannya, tidak Chelsea dengan pengalaman Eropanya, bahkan tidak Manchester City di hari-hari terburuknya. Hanya United yang melakukannya.

Pertanyaan yang muncul di Manchester kini bukan tentang bagaimana cara mencetak gol, melainkan bagaimana cara tetap bertahan selama dua menit pertama, karena ketika gawangmu bergetar oleh gol dari Barrios pada detik ke-60, lalu dari Paz pada detik ke-120 di pertandingan berikutnya, maka tim ini pasti mengalami masalah pertahanan.











