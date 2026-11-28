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Schalke menerima pukulan telak yang mengancam memicu gejolak di dalam klub setelah menelan kekalahan memalukan 1-8 dari Paderborn. Laga tersebut memperlihatkan keruntuhan lini pertahanan yang nyata dan kembali memunculkan keraguan atas kemampuan tim untuk keluar dari krisis, hanya beberapa hari sebelum laga yang dinanti melawan rival bebuyutan Borussia Dortmund pada 6 Desember mendatang.

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Paderborn memanfaatkan keterpurukan lawannya dan menguasai jalannya pertandingan, hingga menimpakan kekalahan telak yang menambah tekanan terhadap staf kepelatihan pimpinan Miron Muslic. Sebelum laga dimulai, ia sempat menyatakan keinginannya untuk meraih kemenangan, tetapi penampilan timnya justru jauh dari pernyataan tersebut, dengan ketidakmampuan yang jelas untuk mengimbangi tuan rumah.

Penderitaan Schalke dimulai pada menit ke-21. Umpan silang Obermair dari tendangan bebas disundul oleh Schiller dan bola jatuh ke kaki Jano ter Horst, yang menceploskannya ke gawang untuk membawa Paderborn unggul.

Stefano Marino menggandakan keunggulan pada menit ke-39 dengan memanfaatkan umpan Steffen Tigges, sebelum pemain yang sama kembali mencetak gol ketiga pada menit keempat masa tambahan waktu babak pertama.

Schalke sebenarnya berpeluang memperkecil ketertinggalan sebelum turun minum. Namun, Dzeko, yang tampil sebagai starter untuk pertama kalinya dalam lima pertandingan, menyia-nyiakan peluang emas, lalu Adamo juga gagal memanfaatkan kesempatan lain dua menit berselang. Penderitaan tim pun berlanjut hingga masuk ruang ganti dengan tertinggal tiga gol, di tengah tanda-tanda jelas menurunnya ketajaman lini serang, mengingat mereka hanya mampu mencetak enam gol dalam 11 pekan pertama.

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Awal babak kedua tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Tigges menambah gol keempat pada menit ke-55, sebelum Marino melengkapi hattrick-nya dengan mencetak gol kelima hanya dua menit kemudian.

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Adil Aouchiche berhasil mencetak satu-satunya gol Schalke pada menit ke-59, yang menjadi gol keenam tim di liga musim ini, tetapi gol tersebut tidak mengubah jalannya pertandingan maupun membendung dominasi Paderborn.

Gawang Schalke terus dibobol. Deniz Zeitler mencetak gol keenam Paderborn pada menit ke-73, kemudian Gabriel Vidovic menambah gol ketujuh melalui titik penalti pada menit ke-85, sebelum Felix Götze menutup pesta gol pada menit keenam masa tambahan waktu. Skor akhir 8-1 menjadi salah satu kekalahan paling menyakitkan yang dialami tim dalam beberapa waktu terakhir.

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Hasil ini semakin memperkelam situasi di Schalke, terutama setelah kekalahan 1-2 dari Hoffenheim dan hasil imbang tanpa gol melawan Stuttgart. Rentetan hasil tersebut tidak membantu tim keluar dari krisis, malah membuat posisinya semakin rumit menjelang laga melawan Dortmund dalam Derbi Ruhr pada 6 Desember. Kekalahan ini menempatkan staf kepelatihan dan para pemain di hadapan ujian yang sangat berat, karena mereka dituntut segera memulihkan keseimbangan agar tidak menjalani laga yang dinanti itu di tengah runtuhnya kepercayaan diri dan meningkatnya tekanan dari suporter.