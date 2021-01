Tetap Terlindungi Di Masa & Pasca-Pandemi Bersama AIA Vitality

Dalam acara virtual bertajuk All Well Indonesia, AIA resmi meluncurkan program AIA Vitality.

Aman dikatakan, pandemi virus corona menuntut manusia untuk beradaptasi. Tidak melulu menyoal metode bekerja dan belajar, pun begitu dengan gaya hidup.

Tanpa megurangi rasa hormat kepada tenaga kesehatan, penyintas, atau keluarga korban Covid-19, musibah global ini nyatanya sedikit banyak memberikan berkah terselubung. Selama delapan bulan terakhir, masyarakat seperti “dipaksa” untuk menerapkan pola hidup sehat dalam rutinitas sehari-hari.

Dengan begitu, gaya hidup sehat tentu berpotensi menjadi budaya alias bukan hanya tren semata pasca-pandemi. Adagium “mencegah lebih baik daripada mengobati” kini menjadi prinsip yang bukan sekadar narasi normatif.

Tidak Kebetulan, hal itu beririsan dengan komitmen AIA yang selama ini identik sebagai satu perusahaan asuransi jiwa terdepan dan terpercaya di Indonesia. Teraktual, brand yang menjadi sponsor utama Hotspur tersebut resmi meluncurkan ​AIA Vitality.

Dalam acara virtual bertajuk All Well Indonesia yang digelar belum lama ini, AIA menghadirkan AIA Global Ambassador David Beckham, AIA Indonesia Brand Ambassador Christian Sugiono, duo Honne, Raditya Dika, serta empat AIA Vitality Pillar Ambassador, yaitu: Anjasmara, Chef Yuda Bustara, Putri Tanjung, dan Adjie Santosoputro.

Ya, AIA Vitality adalah program ​health & wellness ​yang terhubung dengan layanan inti perlindungan jiwa AIA. Gagasan ini mencakup empat pilar guna wujudkan hidup lebih sehat, lebih lama, serta lebih baik - yakni: ​Eat Well, Move Well, Think Well, dan Plan Well.

Sebagai catatan, AIA Vitality lebih dulu diluncurkan di delapan negara regional Asia Pasifik dan secara ilmiah terbukti telah memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan angka harapan kehidupan masyarakat.

“Saat ini, kita tengah menghadapi pandemi global. Tentu, sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi situasi sulit tersebut. Hal ini juga berlaku bagi kami di AIA, dimana kesehatan dan perlindungan kini semakin menjadi prioritas utama di benak setiap orang,” ucap AIA President Director, Sainthan Satyamoorthy.

“Hal ini akan menjadi terobosan di industri, mengubah standar bagaimana perusahaan asuransi memberikan layanan dan perlindungan yang relevan untuk masyarakat,” tutur dia.

“Melalui AIA Vitality, kami ingin terlibat aktif meningkatkan kualitas hidup keluarga di Indonesia, tidak hanya membantu mereka dalam menghadapi masa-masa sulit tapi juga memotivasi dan menghargai setiap perubahan kecil yang mereka lakukan untuk gaya hidup lebih sehat melalui ​rewards yang kami telah siapkan,” pungkasnya.

AIA Vitality merupakan platform kesehatan komprehensif yang terprogram dalam tiga tahap utama: ​Know Your Health, Improve Your Health, & Enjoy the Rewards untuk membantu setiap individu memonitor dan meningkatkan gaya hidup sehat masing-masing.

Dalam sesi jumpa pers yang dipandu satu dari sedikit host serbabisa di Indonesia, Andini Effendi, AIA juga terbilang memperhatikan detail dengan sukses membangun atmosfer tren gaya hidup sehat melalui olahraga lewat set studio yang disulap menyerupai trek lari lengkap dengan empat lintasannya.

“Kesehatan kita dan kesehatan mereka yang kita cintai, tidak pernah lebih penting dari saat ini. Saya melihat langsung betapa pentingnya hal ini bagi teman-teman saya di Indonesia ketika saya merasa terhormat dapat berada di sana untuk meluncurkan kampanye AIA Sepak Bola Untuk Negeri dan menghadiri AIA Health Fest,” kata AIA Global Ambassador, David Beckham.

“Ya, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak positif pada kesehatan dan kebugaran kita. Saat ini, saya menghabiskan lebih banyak waktu untuk berolahraga bersama keluarga,” tambah ikon sepakbola dunia asal Inggris itu yang membiakkan lebah dan rajin mengonsumsi madu organik selama pandemi.

Sementara itu, Christian Sugiono selaku AIA Indonesia Brand Ambassador memaparkan testimonalnya terkait AIA Vitality. Pria yang dikenal sebagai salah satu “family man” di Indonesia itu pun menyadari bahwa penerapan gaya hidup sehat masyarakat meningkat secara signifikan dalam periode pandemi.

“Saya telah berkesempatan mencoba AIA Vitality dan saya sangat yakin ini akan mendorong perubahan perilaku positif dalam jangka panjang, tidak hanya karena aksesibilitasnya melalui aplikasi tapi juga karena informasi dan rekomendasi yang dipersonalisasi sesuai penggunanya,” ujar Christian.

Rekam jejak AIA dalam menginisiasi gaya hidup sehat bukan hal baru di Indonesia. Komitmen mereka pun menjadi kabar baik untuk insan olahraga di Indonesia. Salah duanya via kampanye AIA Sepak Bola Untuk Negeri dan AIA Health Fest.

Ya, menjadi tidak kaget rasanya jika inisiatif-inisiatif AIA selanjutnya kembali diganjar penghargaan Best Sport CSR Initiative of The Year.