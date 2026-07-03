Ahmad Shubair mematahkan perbandingan dengan Mustafa melalui pengakuan yang berani

Nama "Shubair" kini bukan lagi sekadar kenangan yang terkait dengan partisipasi tim nasional Mesir di Piala Dunia 1990, melainkan telah berubah menjadi kisah yang melintasi dua generasi. Setelah 36 tahun sejak Ahmed Shobier tampil gemilang sebagai penjaga gawang "Al-Fara'una" di Italia, putranya, Mustafa, kini meneruskan estafet tersebut di Piala Dunia 2026, dan membawa tim nasional meraih prestasi bersejarah dengan lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya.

Dalam wawancara dengan situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Ahmed Shobier mengenang kembali partisipasinya yang bersejarah di Piala Dunia 1990, dan berbicara secara terbuka tentang perasaannya saat menyaksikan putranya menjaga gawang timnas Mesir. Ia juga mengungkapkan satu-satunya nasihat yang selalu ia berikan kepada putranya, sambil menegaskan harapannya agar Mustafa dapat melampaui semua pencapaian yang telah diraihnya selama karier internasionalnya.

Kenangan Tak Terlupakan dari Piala Dunia 1990

Ahmed Shubair memulai pembicaraannya dengan menegaskan bahwa partisipasi dalam Piala Dunia 1990 akan tetap menjadi salah satu momen terhebat dalam hidupnya, namun ia menekankan bahwa yang paling sulit bukanlah bermain di putaran final, melainkan lolos ke sana.

Ia berkata: “Putaran final 1990 tetap menjadi salah satu momen terhebat dalam karier saya, dan kenangannya sungguh luar biasa. Namun, yang paling sulit bagi saya bukanlah berpartisipasi dalam turnamen tersebut, melainkan lolos ke sana. Kami menghadapi timnas Aljazair, yang merupakan lawan yang sangat tangguh, dan kami berhasil mencetak gol cepat hanya empat menit setelah pertandingan dimulai di Stadion Kairo, lalu kami mengalami momen-momen menegangkan hingga wasit meniup peluit akhir.”

Ia menambahkan: “Sedangkan di Piala Dunia itu sendiri, saya rasa kami hampir lolos ke babak kedua setidaknya, namun kurangnya pengalaman menghalangi kami untuk mencapainya.”

Shubair berbicara tentang momen yang paling membekas di ingatannya dari turnamen tersebut, dengan mengatakan: “Pertandingan melawan Inggris adalah yang paling melekat di benak saya, karena itu adalah salah satu pertandingan terbaik yang pernah saya jalani sepanjang karier saya.”

Ia melanjutkan: “Namun sayangnya, saya tidak bisa melupakan kesalahan yang saya buat saat menangani salah satu umpan silang, sebelum Mark Wright menyundulnya, sehingga bola membentur bek kami Hisham Yaken dan masuk ke gawang. Setiap kali mengingat momen itu, saya merasa sedih.”

Dia menambahkan: “Di sisi lain, hal yang paling membahagiakan bagi saya adalah pengakuan besar yang saya terima di turnamen itu, setelah jajak pendapat sejumlah surat kabar menempatkan saya di antara kiper-kiper terbaik di babak penyisihan grup. Itu adalah kenangan indah yang tak akan pernah bisa saya lupakan.”

Saya tidak menyangka nama Shubair akan muncul lagi di Piala Dunia

Mengenai melihat putranya, Mustafa, mengenakan seragam yang sama setelah 36 tahun, ia berkata: “Sejujurnya, hal ini sama sekali tidak terlintas di benak saya. Ya, saya tahu bahwa Mustafa Shubair adalah kiper yang bagus dan memiliki potensi besar, tetapi saya tidak menyangka nama Shubair akan muncul kembali di Piala Dunia setelah sekian lama, dan di posisi yang sama.”

Shubair mengungkapkan perasaannya saat menyaksikan putranya menjaga gawang timnas Mesir di Piala Dunia, dengan mengatakan: “Secara alami, saya tidak menunjukkan perasaan saya dan menyimpannya di dalam hati, tetapi pada saat itu banyak perasaan bercampur aduk dalam diri saya; kebanggaan, rasa bangga, kegembiraan, cinta, air mata, dan kekhawatiran.”

Ia menambahkan: “Saya akui bahwa kecemasan dan ketegangan itu lebih besar daripada rasa takut saya terhadapnya, karena saya tahu besarnya tanggung jawab dan tekanan yang dipikul oleh kiper timnas Mesir. Namun, Mustafa adalah sosok yang tangguh dan pandai menanggung tanggung jawab.”

Shubair juga menyinggung perbandingan yang mulai muncul antara dirinya dan putranya setelah penampilan gemilang sang putra melawan Belgia, sambil menegaskan bahwa ia tidak menyukai perbandingan semacam itu. Ia berkata: “Sebenarnya, penampilan gemilang Mustafa melawan Belgia tidak mengejutkan saya. Setelah penampilannya yang luar biasa melawan Spanyol dan Brasil dalam dua pertandingan persahabatan, saya merasa ia akan tampil bagus di turnamen ini.”

Dia menambahkan: “Saya tidak suka perbandingan di antara kami, baik sebagai ayah maupun sebagai mantan penjaga gawang, karena sepak bola telah banyak berubah antara tahun 1990 dan 2026… Namun, saya melihat bahwa Mustafa jauh lebih baik daripada saya. Dia adalah penjaga gawang hebat, memiliki pandangan lapangan yang luar biasa, lebih mahir bermain dengan kakinya, serta memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi.”

Satu kata yang selalu saya ulangi

Mengenai nasihat yang ia berikan kepada putranya sebelum pertandingan, ia berkata: “Sebenarnya, saya tidak banyak bicara, melainkan selalu cukup dengan satu kata: nikmati.. Saya mengulanginya terus-menerus, baik sebelum pertandingan liga domestik maupun di Piala Dunia. Saya selalu mendoakannya, dan meminta dia untuk menikmati sepak bola, karena saya percaya bahwa ketika seorang pemain menikmati apa yang dia lakukan di lapangan, dia akan menunjukkan yang terbaik darinya.”

Shubair menegaskan bahwa ia tidak hanya berharap putranya dapat mengulangi prestasinya dengan menjaga gawangnya tetap bersih, tetapi juga melampauinya. Ia berkata: “Tentu saja, saya berharap ia dapat menjaga gawangnya tetap bersih, terutama dalam pertandingan melawan Australia mendatang.. Saya juga berharap pertandingan tidak berlanjut ke adu penalti, karena itu melelahkan dan sulit bagi kita semua.”

Ia melanjutkan: “Tentu saja, saya berharap dia bisa meraih prestasi yang lebih besar dari yang telah dia raih. Jika dia diturunkan melawan Australia, dia akan menjadi kiper dengan penampilan terbanyak bersama timnas Mesir dalam sejarah Piala Dunia dengan empat pertandingan. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, dan untuk setiap kiper yang mewakili timnas.”

Mengenai prestasi bersejarah yang diraih timnas Mesir dengan lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya, ia berkata: “Ya, saya sudah mengantisipasinya, karena timnas Mesir memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi dan berpotensi besar… Saya yakin mereka mampu lolos, dan saya berharap mereka terus melangkah serta meraih lebih banyak prestasi.”

Shubair menutup pembicaraannya dengan prediksinya mengenai laga melawan Australia di babak 32 besar, dengan mengatakan: “Saya memperkirakan pertandingan ini akan sulit, bukan dari segi teknis, tetapi tantangan terbesarnya akan datang dari segi fisik, mengingat kekuatan fisik yang dimiliki para pemain tim nasional Australia. Meskipun demikian, saya percaya pada para pemain kami dan kemampuan mereka untuk menampilkan permainan yang bagus serta lolos ke babak selanjutnya, dan saya mendoakan yang terbaik bagi mereka.”