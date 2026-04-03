Ahli wasit yang memutuskan... Apakah Al-Ittihad layak mendapat tendangan penalti saat melawan Al-Hazm?

Pertandingan antara Al-Ittihad dan Al-Hazm, yang digelar pada Jumat malam dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 Liga Profesional Roshen, menyaksikan salah satu momen paling kontroversial, setelah pemain asal Aljazair, Hossam Aouar, terjatuh di dalam kotak penalti pada babak kedua, yang memicu perdebatan luas di kalangan suporter dan pengamat, dan mendorong salah satu pakar wasit untuk mengomentari keabsahan momen tersebut serta menganalisis keputusan wasit.

Awar terjatuh pada menit ke-67, di dalam kotak penalti Al-Hazm, sehingga wasit memutuskan untuk memberikan tendangan bebas langsung, sebelum kembali memeriksa tayangan ulang video dan membatalkan keputusannya.

Mengenai hal ini, pakar wasit Muhammad Kamal "Risha" mengatakan melalui surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi: "Mokwana, pemain Al-Najma, mencoba berebut bola dengan Aouar tanpa melakukan pelanggaran."

Baca juga.. Di tengah sorakan penonton.. Ahli wasit mengakhiri perdebatan mengenai keabsahan kartu merah Diaby

Dia menambahkan: "Keputusan wasit untuk membatalkan penalti adalah keputusan yang tepat, dan intervensi ruang VAR juga tepat."

Al-Ittihad kini mengumpulkan 45 poin di peringkat keenam klasemen Liga Roshen, sejajar dengan Al-Taawoun di peringkat kelima.







