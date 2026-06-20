Ahli wasit: Skotlandia layak mendapat tendangan penalti saat melawan Maroko... dan Kane: Tidak ada

Keputusan wasit untuk tidak memberikan tendangan penalti kepada tim nasional Skotlandia saat melawan Maroko memicu kontroversi besar, setelah tim Eropa tersebut kalah dengan selisih satu gol pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Skotlandia langsung mendapat pukulan telak setelah Ismail Al-Saybari mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut pada menit kedua, yang memberikan Maroko kemenangan berharga dalam laga yang digelar di kota Boston, Amerika Serikat.

Meskipun Skotlandia kesulitan dalam menyerang sepanjang pertandingan, momen paling menonjol terjadi ketika Scott McTominay terjatuh di dalam kotak penalti setelah dilanggar oleh gelandang Maroko, Nail Al-Ainawi, di tengah tuntutan keras agar diberikan tendangan penalti.

Wasit Bantuan Video (VAR) meninjau ulang adegan tersebut, sebelum akhirnya mendukung keputusan wasit untuk melanjutkan permainan, dengan pertimbangan bahwa bek Maroko itu menyentuh bola terlebih dahulu, yang memicu protes luas dari para pemain Skotlandia dan staf pelatih.

Baca juga:

Tak ada pemain Afrika lain yang melakukannya... Sibari menyamai rekor Salah di Piala Dunia

Namun, pakar wasit dari jaringan ITV Inggris, Christina Onkel, menegaskan bahwa keputusan tersebut salah, dengan menunjukkan bahwa tayangan ulang televisi memperlihatkan tidak adanya sentuhan bola dari pihak Al-Ainawi.

Onkel mengatakan, seperti dilansir surat kabar "Mirror" Inggris, “Hal pertama yang dicari oleh wasit video adalah adanya sentuhan terhadap bola, dan jawabannya adalah tidak. Kami melihat tayangan ulang kedua dengan jelas, dan tidak ada kontak sama sekali dengan bola; yang ada justru adanya tekel dari belakang pada kaki kiri pemain tersebut.”

Dia menambahkan, “Saya rasa wasit video salah karena tidak merekomendasikan penalti, dan wasit lapangan juga salah karena tidak mengambil keputusan di lapangan. Saya tahu wasit membiarkan banyak kontak fisik selama pertandingan, tapi bagi saya ini penalti yang sangat jelas.”

Sementara itu, legenda sepak bola Skotlandia, Ali McQuist, sependapat dengan pandangan ini saat mengomentari pertandingan tersebut, dan berkata: “Saat menonton ulang cuplikan tersebut, saya melihat ada pelanggaran terhadap kaki kiri. Saya memang lebih suka permainan terus berlanjut, tetapi Christina benar, wasit salah dalam kasus ini.”

Keane Menolak

Sebaliknya, pemain asal Irlandia, Roy Keane, menolak menganggap adegan tersebut sebagai penalti, dengan menegaskan bahwa McTominay lebih mencari-cari alasan untuk terjatuh daripada benar-benar mengalami pelanggaran.

Kane berkata, “Saya tidak berpikir itu penalti, sesederhana itu. Saya merasa dia sedang mencari-cari alasan untuk terjatuh, dan ini poin yang penting.”

Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, juga mendukung pandangan yang sama, menjelaskan, “Pemain Maroko itu memang mengulurkan kakinya, tapi saya tidak melihat itu cukup untuk diberikan penalti. Saya rasa Maktouminai memang sudah akan terjatuh.”

Protes Skotlandia tidak berhenti pada insiden tersebut, karena awal babak kedua kembali diwarnai tuntutan penalti setelah John McGinn terjatuh di dalam kotak penalti akibat kontak dengan Al-Aynawi sendiri, namun wasit dan wasit video menilai bahwa intervensi tersebut tidak layak diberi pelanggaran.

Tugas timnas Skotlandia untuk lolos ke babak berikutnya menjadi semakin sulit setelah kekalahan ini, karena mereka harus meraih hasil positif dalam pertandingan terakhirnya melawan Brasil, salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar juara.