Ahli wasit mengungkapnya: Al-Hilal tidak diberi tendangan penalti saat melawan Al-Taawoun

Wasit Mohamed Foda membuat kejutan besar terkait kontroversi wasit dalam pertandingan Al-Hilal melawan Al-Taawoun, yang digelar Sabtu lalu dalam rangkaian pekan ke-27 Liga Profesional Roshen, setelah ia mengungkapkan pendapatnya yang tegas mengenai hak "Al-Zaeem" untuk mendapatkan tendangan penalti selama pertandingan tersebut.

Dengan hasil ini, Al-Hilal kehilangan dua poin lagi dalam perburuan gelar, sehingga mengumpulkan 65 poin di posisi kedua, sejajar dengan Al-Ahli Jeddah di peringkat ketiga, dan tertinggal 5 poin dari Al-Nassr.

Fouda mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Action with Walid": "Al-Hilal pantas mendapatkan tendangan penalti pada menit ke-78 babak kedua, akibat pelanggaran jelas terhadap pemain Brasil Marcos Leonardo."

Dia menambahkan: "Wasit mengabaikan pelanggaran tersebut dan tidak dipanggil ke ruang VAR, meskipun bek Al-Taawoun menjatuhkan Leonardo, karena kaki kanannya tidak dalam posisi normal."

Perlu dicatat bahwa pertandingan Al-Hilal dan Al-Taawoun menyaksikan banyak momen kontroversial terkait wasit di tengah persaingan sengit untuk gelar liga.