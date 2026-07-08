Mantan wasit Inggris dan pakar wasit Graham Scott bergabung dengan daftar pihak yang mengkritik keputusan wasit dalam pertandingan Mesir melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa keputusan menganulir gol tim nasional Mesir adalah keliru, sementara ia mendukung keputusan wasit untuk tidak memberikan tendangan penalti kepada Mohamed Salah.

Dalam analisis yang diterbitkanoleh The Athletic, Scott mengatakan bahwa gol Mustafa Ziko yang dianulir setelah intervensi Video Assistant Referee (VAR) merupakan “keputusan yang tidak tepat”, sambil menjelaskan bahwa kontak antara Marwan Attia dengan Lisandro Martínez di awal serangan merupakan kontak fisik yang wajar dalam sepak bola, dan tidak memenuhi kriteria pelanggaran yang mengharuskan gol tersebut dianulir.

Ia menambahkan bahwa insiden tersebut terjadi sekitar 100 yard dari gawang, dan Argentina memiliki waktu yang cukup untuk mengatur ulang pertahanannya sebelum gol tercipta, sambil menyoroti bahwa perasaan ketidakadilan yang dirasakan timnas Mesir dalam situasi ini dapat dimaklumi.

Scott menjelaskan bahwa adegan tersebut menunjukkan kontak ringan antara para pemain, baik berupa kaki yang menimpa kaki lawan maupun tarikan singkat pada jersey, namun ia menekankan bahwa hal itu tidak merupakan pelanggaran yang jelas yang memerlukan intervensi teknologi video.



Mantan wasit asal Inggris itu menegaskan bahwa teknologi video meninjau kembali seluruh tahapan serangan sebelum gol tercipta, namun pembatalan gol hanya dilakukan jika terdapat pelanggaran yang jelas dan tegas, yang tidak terpenuhi dalam situasi ini.

Ia menambahkan: “Semakin jauh jarak waktu dan ruang antara insiden dan gol, pelanggaran tersebut harus semakin jelas agar dapat membenarkan intervensi VAR, dan hal itu tidak terjadi pada adegan ini.”

Di sisi lain, Scott mendukung keputusan wasit Prancis François Letexier untuk tidak memberikan tendangan penalti kepada Mesir sebelum gol ketiga Argentina, dengan menjelaskan bahwa kontak dengan Mohamed Salah sangat terbatas, dan tidak cukup untuk menjatuhkannya atau untuk dinyatakan sebagai pelanggaran.

Ia mengakhiri analisanya dengan menegaskan bahwa kedua keputusan tersebut seharusnya konsisten, sambil menambahkan: “Sama seperti gol Mesir tidak seharusnya dianulir, gol Enzo Fernández juga tidak seharusnya dianulir, karena tendangan penalti yang diminta tim Mesir tidak ada.”

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