Javier Aguirre, pelatih kepala Valencia, menegaskan betapa sulitnya menghadapi Real Madrid, seraya menyebut bahwa timnya perlu menampilkan pertandingan yang sempurna demi meraih kemenangan.

Aguirre mengatakan, dalam konferensi pers yang digelar menjelang laga melawan Real Madrid: "Saya mengenal Mourinho sejak bertahun-tahun lalu, dia sahabat dekat dan pelatih yang bagus. Saya tidak punya apa pun selain kata-kata penuh kasih sayang untuknya, dia pantas mendapatkan seluruh rasa hormat saya, dan apa pun yang dia katakan akan saya anggap sebagai hal yang baik."

Aguirre pun mengenang kenangannya bersama Real Madrid, ketika timnya (Real Zaragoza) berhasil mengalahkan Los Blancos dengan skor 3-2 di Stadion Santiago Bernabeu pada musim 2010-2011, dengan berkata: "Saya ingat pertandingan itu, tetapi pada pekan pertama musim berikutnya mereka mengalahkan kami dengan lima gol tanpa balas. Saya telah membuat mereka marah."

Ia menambahkan: "Itu kenangan yang indah. Saya sangat menghormati Real Madrid, dan Mourinho adalah pelatih kelas atas. Ada pepatah indah yang mengatakan bahwa yang kelima tidak akan buruk, dan kami berupaya agar hal itu terwujud besok."

Pertandingan berikutnya VAL LaLiga 15.00 RMA

Ia melanjutkan: "Kami menghadapi salah satu klub terbesar di dunia, yang telah menjalani perjalanan sempurna di Liga Champions Eropa. Kami akan berusaha meraih kemenangan, sebab di setiap pertandingan baru banyak hal bisa terjadi. Kami tidak akan memasuki laga dengan anggapan bahwa kami tak mampu menang, atau bahwa keunggulan berada di pihak lawan, dalam kondisi apa pun."

Atmosfer Mestalla

Aguirre memprediksi kehadiran suporter yang kuat di Stadion Mestalla, dengan berkata: "Saya membayangkan Stadion Mestalla akan menakutkan, seperti yang saya rasakan ketika mengunjunginya sebagai lawan, dan saya rasa malam ini akan menjadi malam yang panjang."

Ia melanjutkan: "Saya berharap para suporter menekan dengan kuat dan mendukung timnya. Kami harus membalas dukungan itu kepada mereka, dan jangan sampai mereka melihat tim tanpa jiwa, melainkan tim yang ingin bermain serta memiliki energi dan semangat."

Aguirre memuji kemampuan individu bintang Prancis Kylian Mbappe, dengan berkata: "Mbappe adalah pemain yang tidak perlu saya temukan sekarang. Ia memiliki kemampuan yang tak bisa dihentikan dalam duel satu lawan satu, tetapi kami 11 pemain dan akan berusaha menetralkan bahaya Real Madrid secara keseluruhan."

Ia melanjutkan: "Kami akan berusaha agar ia tidak merasa nyaman, baik ia maupun pemain lain mana pun, dan tidak membiarkannya menunjukkan kecepatan, performa luar biasa, serta kemampuannya menuntaskan serangan. Saya tidak mengatakan sesuatu yang tidak diketahui oleh siapa pun yang hadir di ruangan ini."

Keluhan Real Madrid soal wasit

Aguirre menolak mengomentari keberatan Real Madrid terkait keputusan-keputusan wasit, dengan berkata: "Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini, karena Anda akan menempatkan saya dalam masalah besar."

Aguirre meringkas jalan timnya untuk meraih kemenangan atas Los Blancos, dengan berkata: "Dengan menampilkan pertandingan yang sempurna, dan itu membutuhkan banyak hal."

Ketika ditanya tentang pemain mana yang akan ia pilih untuk disingkirkan dari Real Madrid seandainya ia memiliki wewenang itu, Aguirre menjawab sambil berkelakar: "Saya akan menyingkirkan kesebelas pemain, tetapi saya tidak memiliki wewenang itu."