Pelatih Valencia, Javier Aguirre, menunjukkan kemarahannya usai kekalahan dari Real Madrid, dengan menegaskan bahwa timnya dituntut untuk bekerja demi memperbaiki hasil dan keluar dari zona degradasi, alih-alih menunggu perekrutan 14 pemain baru. Ia menekankan bahwa para pendukung klub pantas melihat tim yang meraih kemenangan di Stadion Mestalla.

Valencia melanjutkan rentetan hasil negatifnya, setelah gagal meraih satu pun kemenangan di kandang sendiri sepanjang musim ini, sehingga tetap berada di zona degradasi. Hal ini menambah tekanan terhadap Aguirre, yang berbicara tentang penyebab kekalahan dari Real Madrid.

Aguirre mengatakan, dalam pernyataan yang disorot surat kabar Spanyol "Marca": "Saya benar-benar merasakan dukungan para suporter, meskipun saya tidak menggunakan media sosial. Para suporter bersemangat dan percaya kepada saya, mereka sangat antusias mendukung timnya dan membuat segalanya sulit bagi lawan, dan inilah yang ingin saya kembalikan".

Ia menambahkan: "Saya melihat beberapa indikasi positif karena para pemain menyajikan sepak bola yang bagus. Dua kekalahan di kandang sendiri sangat menyakitkan, karena cara masing-masing terjadi. Sulit untuk melupakan gol-gol itu secara psikologis karena sebenarnya bisa dihindari. Saya tidak menyalahkan para pemain sama sekali, tetapi saya tidak bisa membenarkan apa yang terjadi dengan cara apa pun".

Ia melanjutkan: "Kami berutang kepada para suporter kami dan kami berada di zona degradasi. Para suporter melihat usaha yang kami kerahkan, tetapi mereka tidak merasakan perbaikan dengan kadar yang sama, dan mereka juga tidak melihat hasil yang diinginkan. Real Madrid tidak kenal ampun, dan itulah yang terjadi hari ini".

Tanpa kemenangan di Mestalla

Aguirre melanjutkan: "Kemenangan terakhir kami kembali ke tahun 2023, ketika Diego Lopez mencetak gol kemenangan. Jelas bahwa Mestalla pantas mendapatkan kemenangan, karena saya telah menjalani 3 pertandingan di kandang sendiri dan hal ini membuat saya khawatir".

Ia menyambung: "Kemenangan akan menjadi hasil yang menggemparkan dan hadiah besar bagi kami, tetapi lawan lebih unggul. Kami tidak mampu mengubah keadaan, tetapi itu membutuhkan kerja keras, perbaikan, dan lebih banyak keberanian".

Ia menambahkan: "Setelah tertinggal 0-2, ada periode di mana penampilan tim tidak buruk, mungkin karena kami merasa bahwa segalanya sudah berakhir, saya tidak tahu. Kami mencoba bangkit, tetapi upaya kami tidak berhasil".

Fakta tentang yang terjadi di antara dua babak

Aguirre menjelaskan: "Anda tidak akan percaya kepada saya, tetapi saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Saya adalah orang pertama yang masuk ke ruang ganti agar bisa tenang dan menghadapi berbagai hal dengan tenang. Mereka memberi tahu saya bahwa sesuatu terjadi, dan ada bentrokan, dan mungkin kamera akan mengungkap apa yang terjadi, saya tidak tahu. Tidak ada yang memberi tahu saya apa-apa selama jeda istirahat".

Kekalahan dari Real Madrid

Pelatih Valencia menuturkan: "Tidak mungkin ada penilaian yang positif ketika Anda menghadapi Real Madrid. Para pemain lawan memiliki kekuatan yang besar, dan kami tidak tampil bagus hari ini. Hingga gol pertama tercipta, pertandingan berlangsung seimbang, dan kami menghadapi mereka secara setara, tetapi gol kedua ibarat pukulan telak".

Ia melanjutkan: "Kami menjaga keseimbangan psikologis dan semangat juang kami, karena itulah saya memberi selamat kepada para pemain. Ini adalah malam yang menyedihkan, karena menghadapi Real Madrid memberi Anda motivasi yang besar, tetapi segalanya tidak berjalan seperti yang kami inginkan. Kedua gol itu sebenarnya bisa dihindari, dan keduanya sangat memengaruhi jalannya pertandingan".

Keberatan terhadap wasit

Aguirre menambahkan: "Akan mudah bagi saya untuk berbicara tentang wasit dan meraih simpati para suporter. Saya memang mengatakan bahwa jika ia memberikan pelanggaran pada gol pertama, maka ia seharusnya mengeluarkan kartu merah. Ia menatap saya dan tidak mengatakan apa pun kepada saya, dan itulah semua yang bisa saya katakan terkait wasit".

Mengakui keunggulan Real Madrid

Ia melanjutkan: "Tidak benar bahwa kami tampil hebat lalu kalah, sebab lawan lebih baik dan pantas menang. Kami menampilkan level yang bagus pada periode lalu dan terus berkembang, meskipun ada beberapa kekurangan di beberapa aspek".

Ia menutup: "Kami bertahan selama 20 menit, sebelum keadaan menjadi rumit setelah gol pertama, lalu bertambah sulit karena cara terjadinya gol kedua. Kebobolan dua gol sebelum akhir babak pertama adalah beban berat yang sulit dihadapi. Kami berusaha memperbaiki hasil, tetapi bermain dengan sepuluh pemain membuat tugas menjadi sangat sulit".