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Agüero kepada bintang Spanyol: Jangan berperan sebagai “provokator” karena pertarungan ini akan mempermalukanmu!

S. Aguero
A. Laporte
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
Argentina
Spanyol
AS

Serangan ganas menghantam bek La Roja

Sergio Agüero, legenda Manchester City asal Argentina, melontarkan kritik tajam kepada salah satu pemain Spanyol menjelang final Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan La Roja dan El Tango.

Timnas Argentina terus-menerus dituduh mendapat perlakuan istimewa dari wasit dalam banyak pertandingan, yang mendorong Émerick Laporte, bek Spanyol, untuk angkat bicara mengenai hal ini menjelang final yang dinantikan antara kedua tim.

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Agüero mengatakan dalam pernyataannya melalui platform “Ataque Futbolero” edisi Spanyol: “Apa yang ingin kamu lakukan, Laporte? Aku mengenalmu dengan baik karena pernah bermain bersamamu di Manchester City, ini bukan sifatmu.”

Dia menambahkan: “Kamu bilang kamu melihat beberapa hal yang mengejutkanmu (dalam hal wasit) di pertandingan-pertandingan terakhir. Aku ingin tahu, hal-hal apa saja itu?”

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Dia menyimpulkan: “Jangan berpura-pura berani dan jangan berperan sebagai orang yang suka memprovokasi, karena kamu akan mundur saat berhadapan langsung dan sikapmu akan berubah di hadapan kami, karena aku mengenalmu.”

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