Javier Aguirre mengakhiri masa jabatannya yang ketiga bersama tim nasional Meksiko, setelah secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya menyusul kekalahan dramatis 3-2 dari Inggris di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca.

Agiri meninggalkan jabatannya di tengah penghormatan yang luas dari para penggemar, meskipun harus tersingkir secara menyakitkan dari turnamen tersebut. Pelatih berpengalaman itu mengatakan, “Saya berharap bisa berpamitan kepada para penggemar dengan sebuah kemenangan. Ini menyakitkan, tetapi saya pergi dengan bangga. Kami telah mengembalikan identitas tim nasional dan rasa kebersamaan.”

Agüero menegaskan dukungannya sepenuhnya kepada mantan kapten Meksiko, Rafael Márquez, untuk mengambil alih tugas di masa mendatang, sambil menambahkan: “Saya mendoakan yang terbaik untuk Márquez. Dia mampu menangani tugas ini dan akan melampaui prestasi saya.”

Agiri membenarkan keputusannya untuk hengkang dengan alasan ingin fokus pada keluarganya, setelah kampanye Piala Dunia yang penuh tantangan, namun ia tidak menyembunyikan kepuasannya atas apa yang telah ia capai bersama tim, dan berkata: “Saya pergi dengan rasa puas dan syukur.”

Kepergian Aguirre terjadi setelah penampilan luar biasa Meksiko di kancah internasional, yang membuka peluang bagi tawaran dari klub-klub untuk merekrut pelatih berpengalaman ini.

Petualangan tuan rumah berakhir di hadapan Inggris, yang memastikan tempatnya di perempat final untuk menghadapi Norwegia. Sementara itu, Aguirre menutup bab ketiga dalam perjalanannya bersama tim nasional Meksiko, meninggalkan warisan berupa rasa hormat dan identitas yang jelas.