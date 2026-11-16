"Agennya Sudah di Valdebebas": Real Madrid Pukul KO Barcelona dan Rebut Pemain Manchester United

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Real Madrid semakin dekat untuk memenangi persaingan sengit memperebutkan talenta Eropa istimewa yang diincar banyak klub, seperti Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich.

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Menurut program "El Chiringuito", Ali Barat, agen JJ Gabriel, pemain Manchester United, berada di Valdebebas untuk merampungkan kesepakatan transfer sang pemain asal Inggris ke Real Madrid.

Kesepakatan yang telah berjalan selama beberapa hari itu kini memasuki tahap akhir setelah kedua pihak mencapai kesepakatan lisan terkait pemain berusia 16 tahun tersebut.

Dengan demikian, Real Madrid praktis telah mengamankan salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Eropa, yang juga sangat diminati Barcelona.

Rincian Finansial Transfer

Klub asal Madrid itu mengambil inisiatif dalam negosiasi dan kini tengah merampungkan seluruh detail transfer yang akan membutuhkan investasi lebih dari 15 juta euro.

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Kesepakatan ini tidak hanya mencakup biaya transfer, tetapi juga kompensasi pelatihan untuk Manchester United yang nilainya sedikit di atas 300 ribu euro, kontrak sang pemain untuk lima musim ke depan, serta komisi para perantara. Dengan begitu, total nilainya akan melampaui 15 juta euro.

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Namun, prosesnya bukan tanpa hambatan. Manchester United, klub tempat JJ Gabriel terdaftar secara resmi, bertekad menggugat langkah ini karena menilai hal tersebut melanggar hak mereka atas sang pemain.

Klub Inggris itu menolak memuluskan kepergiannya dan bersikukuh menentang manuver untuk merekrut salah satu talenta terbaik dari akademi mereka.

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Di sisi lain, Real Madrid yakin dapat menuntaskan transfer ini dan berencana merahasiakannya hingga Januari mendatang.

Hal ini berkaitan dengan paspor Uni Eropa yang telah diperoleh sang pemain, yang menjadi syarat utama untuk memuluskan kepindahannya ke LaLiga.

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Langkah Tambahan dalam Negosiasi

Menurut program "El Chiringuito", kehadiran Ali Barat di Valdebebas merupakan langkah tambahan dalam negosiasi yang dianggap Real Madrid hampir rampung.

Setelah berminggu-minggu menjalin komunikasi dan kesepakatan lisan yang baru saja tercapai, klub tengah berupaya menuntaskan transfer dan memboyong JJ Gabriel, sekaligus mengungguli Barcelona dan klub-klub besar Eropa lainnya yang memantau perkembangan sang pemain, tetapi tidak siap memenuhi tuntutannya dan para perwakilannya.

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Gelandang berbakat itu terus berlatih sendiri setiap hari di Castelldefels sambil menunggu kepastian masa depannya dan izin bermain baru, setelah sebelumnya memperoleh paspor Uni Eropa melalui jalur keluarga untuk mengatasi hambatan hukum terakhir.

Pada tahap akhir negosiasi, Gabriel dan rombongannya menerapkan aksi tutup mulut total di Castelldefels. Mereka memutuskan untuk tidak memberikan pernyataan apa pun dan tidak menyiarkan kunjungan wajib ke berbagai klub, sebuah perubahan strategi yang mendasar demi menghindari sorotan media, terutama di tengah kritik yang menyertai serta kekecewaan Manchester United atas cara kepergian permata mereka.

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Sang penyerang sebelumnya meminta hengkang dari Manchester United setelah mencetak banyak rekor di kelompok usianya di akademi klub Inggris tersebut.