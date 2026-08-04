Tampaknya sebuah babak baru akan segera ditulis dalam perjalanan karier sang legenda Mesir Mohamed Salah, setelah pergerakannya di bursa transfer musim panas mengambil belokan dramatis yang tak terduga oleh siapa pun. Setelah berbulan-bulan spekulasi seputar masa depannya usai meninggalkan markas Anfield, gambaran tujuan berikutnya akhirnya mulai jelas untuk musim 2026/2027.

Kepergian Salah dari Liverpool terjadi setelah musim yang penuh gejolak yang diwarnai ketegangan dalam hubungannya dengan pelatih asal Belanda Arne Slot, perselisihan yang berakhir dengan hengkangnya kedua pihak dari klub Inggris tersebut pada akhir musim lalu.

Media Turki sempat ramai selama pekan lalu dengan kabar yang nyaris pasti bahwa "Raja Mesir" tengah dalam perjalanan untuk mengenakan seragam klub Besiktas, usai berakhirnya perjalanan panjangnya bersama Liverpool pada Juni lalu. Namun, situasi berbalik seratus delapan puluh derajat setelah masuknya pesaing lokal yang kuat ke meja negosiasi, yaitu klub Trabzonspor, yang kembali mengacak-acak semua kartu.

Sumber-sumber yang dekat dengan kesepakatan itu menegaskan bahwa negosiasi antara Besiktas dan Mohamed Salah telah menemui jalan buntu, dan penyebab utamanya kembali pada apa yang mereka sebut "tuntutan finansial yang rumit" yang diajukan oleh Rami Abbas, agen sang kapten Mesir, yang tidak diterima oleh manajemen klub bersejarah tersebut.

Dalam perkembangan yang mengejutkan, situs Turki terkenal "Fanatik" mengungkap bahwa manajemen Trabzonspor telah sepenuhnya menetapkan sikapnya, di mana mereka sudah mengirimkan versi final kontrak kesepakatan kepada Rami Abbas untuk ditandatangani, setelah tercapai kesepakatan atas seluruh klausul finansial dan personal antara kedua pihak tanpa hambatan apa pun.

Situs tersebut menyebutkan bahwa manajemen klub akan menggelar pertemuan penting hari Selasa ini untuk memberikan sentuhan akhir pada rencana penyambutan bersejarah yang layak bagi nama Mohamed Salah, yang mencakup pengaturan perjalanan dan pesta suporter, dengan pengumuman resmi akan dilakukan begitu kontrak ditandatangani dan sang bintang Mesir tiba di Turki.