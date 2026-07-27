Pini Zahavi, agen Robert Lewandowski, menegaskan bahwa penyerang asal Polandia itu lebih memilih untuk bertahan satu tahun lagi bersama Barcelona, hal yang juga diinginkan oleh presiden klub, Joan Laporta.

Zahavi berkata, dalam sebuah wawancara yang disoroti oleh surat kabar Spanyol "Sport": "Anda tahu bahwa Joan Laporta benar-benar mencintai Lewa! Dan dia ingin Robert bermain di Camp Nou untuk satu tahun lagi. Saya berbicara dengannya soal ini pada bulan Desember, dan dia berkata kepada saya waktu itu: 'Saya ingin Robert bertahan'".

Sang agen menjelaskan bahwa sikap presiden klub tidak sejalan dengan rencana manajemen olahraga dan staf teknis, di mana Laporta memahami bahwa dia tidak seharusnya ikut campur dalam pekerjaan Deco dan Hansi Flick.

Perwakilan pemain itu berkata: "Merekalah yang menentukan susunan tim, dan mereka tidak dapat menjamin tempat bagi Robert di susunan utama, sesuatu yang bahkan lebih penting baginya ketimbang uang".

Dia menambahkan: "Anda mengenalnya, dia selalu ingin bermain dan menjadi elemen utama dalam tim. Meski begitu, Deco dan Flick memiliki pandangan yang berbeda mengenai masa depan Robert di Barcelona, dan itulah sebabnya pada suatu titik kami mulai mempelajari opsi-opsi lain".

Dia melanjutkan: "Laporta berkata kepada saya: 'Katakan kepada Robert bahwa kami mencintainya. Dia adalah bagian dari sejarah kami, dan dia adalah pria yang menyelamatkan Barcelona'. Apakah Anda memahaminya? 'Menyelamatkan Barcelona', itulah yang persis dia katakan".

Zahavi melanjutkan dengan menjelaskan bahwa kata-kata ini akan membuka pintu klub bagi Lewandowski: "Itulah sebabnya saya percaya bahwa jika suatu saat dia ingin bekerja untuk Barcelona, akan ada tempat baginya di sana".

Zahavi menyinggung bahwa penyerang asal Polandia itu memiliki kemungkinan untuk meninggalkan Barcelona beberapa bulan sebelumnya, di mana dia mengungkapkan bahwa pada bulan Januari dia menerima tawaran dari Arab Saudi untuk dua musim senilai 100 juta euro per musim, tetapi Lewandowski menolak tawaran tersebut karena prioritasnya adalah bertahan bersama tim Catalan.

Agen para pemain itu berkata: "Pada Januari 2026, Robert memiliki tawaran di atas meja untuk dua tahun senilai 100 juta euro per musim".

Ketika ditanya mengenai alasan penolakan itu, dia menjawab dengan tegas: "Karena dia ingin bermain di Barcelona".

Zahavi menunjukkan bahwa opsi Arab Saudi kemudian kehilangan kekuatannya, setelah klub-klub Roshn mengubah kebijakan pengeluaran mereka dan nilai-nilai yang ditawarkan setahun sebelumnya tidak lagi tersedia.

Zahavi melakukan komunikasi dengan klub Al-Ittihad dan juga dengan para pejabat dari Qatar, tetapi pada akhirnya dia memberitahu Lewandowski bahwa jalur itu telah menjadi rumit.