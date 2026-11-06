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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Agennya: En-Nesyri menerima tawaran untuk hengkang dari Al-Ittihad, dan ini sikapnya

Transfers
Y. En-Nesyri
Al Ittihad
Morocco
Saudi Pro League
Maroko
Arab Saudi

Apakah penyerang asal Maroko itu akan pergi?

Fahd Sareh, agen penyerang Al Ittihad asal Maroko Youssef En-Nesyri, mengungkapkan sikapnya terkait kepergian sang pemain dari klub pada periode mendatang, setelah menerima sejumlah tawaran untuk hengkang.

Sareh berkata, dalam pernyataannya kepada surat kabar Saudi "Al Youm": "Sudah ada tawaran yang masuk untuk merekrut Youssef En-Nesyri selama periode lalu, sebagai langkah awal kepindahannya pada bursa transfer musim dingin."

Ia menambahkan: "Gagasan kepergian En-Nesyri dari Al Ittihad tidak sedang dibahas saat ini, dan kontrak pemain masih berlaku bersama klub."

Ia menutup: "Keputusan apa pun yang berkaitan dengan masa depan En-Nesyri akan menjadi kewenangan manajemen Al Ittihad, tetapi fokus pemain saat ini tertuju pada melanjutkan perjalanannya bersama tim dan meraih lebih banyak keberhasilan."

Pertandingan berikutnya
MAR

MAR

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13 Nov 2026

NER

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ALK

ALK

Saudi Pro League

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ITT

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Penyerang asal Maroko itu bergabung ke jajaran Al Ittihad pada bursa transfer musim dingin lalu, datang dari klub Turki Fenerbahce, untuk menggantikan kepindahan penyerang asal Prancis Karim Benzema ke rival tradisional Al Hilal.

En-Nesyri berhasil tampil dengan level yang menawan sejak awal musim ini, di bawah arahan pelatih asal Jerman Jens Wissing, di mana ia tampil bersamanya dalam 16 pertandingan, mencetak 8 gol dan menyumbang 2 assist.

Penampilan menawan itu membuat pemain berusia 29 tahun tersebut dipanggil ke skuad timnas Maroko selama jeda internasional saat ini, setelah ia absen membela Maroko di Piala Dunia 2026.

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