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Babacar Cisse, agen bintang Al Nassr asal Senegal Sadio Mane, mengungkap kebenaran soal kemungkinan kliennya meninggalkan Al Nassr pada bursa transfer musim dingin mendatang, mengingat kontraknya belum juga diperpanjang.

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Kontrak Mane bersama Al Nassr akan berakhir pada akhir musim ini. Dengan demikian, ia bebas meneken kesepakatan dengan tim mana pun pada Januari mendatang dan bergabung dengan tim tersebut secara gratis pada bursa transfer musim panas berikutnya.

Namun, agen Sadio Mane menegaskan bahwa kliennya tidak akan meninggalkan Al Nassr pada bursa transfer musim dingin mendatang dan setidaknya akan bertahan bersama tim hingga kontraknya habis pada akhir musim ini.

Dalam pernyataannya kepada jaringan media Arab Saudi "Al Maidan", Babacar Cisse mengatakan: "Sadio Mane bertahan di Al Nassr dan tidak akan pergi pada Januari. Sang pemain senang dengan pengalamannya bersama Al Nassr sejak awal hingga saat ini."

Terkait perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada akhir musim ini, ia menjawab: "Manajemen Al Nassr belum menghubungi kami, dan kami terbuka untuk melanjutkan kerja sama."

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Sebelumnya, jurnalis Arab Saudi Falah Al-Qahtani mengungkap kabar mengejutkan. Ia menegaskan bahwa Al Nassr tidak berniat memperpanjang kontrak bintang Senegal tersebut setelah kontraknya berakhir.

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Melalui unggahan di akun pribadinya di platform X, Al-Qahtani menjelaskan bahwa agen Mane telah memberikan banyak kelonggaran demi perpanjangan kontrak selama satu musim tambahan, termasuk bersedia memangkas 60% gaji sang pemain saat ini. Namun, klub Arab Saudi itu menolak tawaran tersebut.

Mane bergabung dengan Al Nassr pada musim panas 2023 dari klub Jerman Bayern Munich dan sejak saat itu menjadi pilar utama tim Arab Saudi tersebut.

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Selama hampir tiga setengah musim, bintang Senegal itu telah tampil dalam 144 pertandingan bersama klub ibu kota tersebut, dengan torehan 54 gol dan 43 assist.

Secara kolektif, pencapaian terbesar Sadio Mane bersama Al Nassr adalah menjuarai Liga Pro Saudi musim lalu, mengakhiri penantian selama tujuh tahun, serta merebut gelar Piala Champions Klub Arab Raja Salman pada musim panas 2023.

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Jika benar-benar pergi, Mane bisa menyusul duo Portugal Cristiano Ronaldo dan Joao Felix, terlebih ada sejumlah laporan yang menyebut bahwa perjalanan keduanya bersama Al Nassr bisa berakhir pada akhir musim ini.

Kontrak Ronaldo bersama Al Nassr berakhir pada akhir musim ini, dan berbagai laporan menyebut ia akan mengumumkan pensiun dari kancah internasional setelahnya, terutama jika berhasil mewujudkan target tertingginya, yakni mencetak gol ke-1.000 sepanjang kariernya.

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Hingga kini, Ronaldo telah mengoleksi 986 gol sepanjang kariernya. Artinya, ia hanya membutuhkan 14 gol lagi untuk menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencapai 1.000 gol.

Di sisi lain, kontrak Joao Felix bersama Al Nassr juga berakhir pada akhir musim ini, sehingga ia bebas meneken kesepakatan dengan tim mana pun pada bursa transfer musim dingin mendatang dan bergabung secara gratis pada musim panas berikutnya.

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Meski begitu, klub Arab Saudi tersebut mungkin memiliki solusi. Kontrak sang pemain memuat klausul yang memungkinkan klub memperpanjangnya selama dua musim tambahan tanpa perlu persetujuan pemain asal Portugal itu. Namun, Al Nassr wajib membayar 20 juta euro kepada Chelsea, sekaligus menaikkan gaji Felix dari 10 juta menjadi 12,5 juta euro per tahun.