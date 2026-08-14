Klub Prancis itu kabarnya membayar biaya transfer tetap sebesar 52 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Dengan bonus, jumlahnya akan meningkat menjadi 55 hingga 56 juta euro. Godts disebut akan menandatangani kontrak hingga 2031 atau 2032 di PSG.

"Klub-klub hampir mencapai kesepakatan," kata Niels De Jonck, agen sang penyerang, seperti dikutip De Telegraaf pada Jumat malam.

Masih ada sedikit detail kecil yang sedang dirampungkan, lanjut De Jonck, direktur olahraga Jordi Cruyff melakukan segalanya "untuk mendapatkan kesepakatan terbaik bagi Ajax." Tampaknya, detail yang dimaksud adalah soal mekanisme pembayaran yang tepat dan pertanyaan apakah raksasa Belanda itu pada akhirnya akan menerima 55 atau 56 juta euro.

Ajax merekrut Mika Godts hanya dengan satu juta euro

Sementara itu, Godts sudah siap berangkat. "Kami berencana pergi ke Paris pada Jumat atau Sabtu untuk menjalani tes medis dan menyelesaikan formalitas," kata De Jonck, yang kemudian tiba di ibu kota Prancis itu bersama Godts pada Jumat sore. "Jadi, Mika tidak akan lagi masuk skuad untuk laga melawan SC Heerenveen pada Minggu."

Pada Kamis di Dublin, saat Ajax lolos ke play-off Conference League meski tampil buruk, pemain Belgia itu duduk di bangku cadangan.

Godts datang pada Januari 2023 dengan biaya satu juta euro dari KRC Genk. Dalam 115 pertandingan untuk tim utama Ajax, ia mencetak 26 gol dan 28 assist. Pada musim bencana lalu, pemain muda Belgia itu menjadi titik terang. Dengan 17 gol dan 12 assist dalam 32 pertandingan Eredivisie, sudah jelas bahwa transfer besar akan segera terjadi.

Dengan uang jutaan dari transfer Godts, Ajax kini memiliki cadangan dana untuk merekrut pemain baru pada bursa transfer ini. Sejauh ini, klub Belanda itu mengeluarkan hampir 30 juta euro untuk penyerang Marcos Leonardo dan bek kiri Caio Henrique. Julian Brandt datang secara gratis dari Borussia Dortmund, Marc-Andre ter Stegen dengan status pinjaman dari Barcelona.