Negosiasi kepindahan bintang Mesir Mohamed Salah ke klub Turki Besiktas mengalami kebuntuan, setelah sebelumnya sempat mencapai tahap lanjut selama beberapa hari terakhir.

Klub Turki tersebut berupaya mendatangkan pemain internasional Mesir itu dalam transfer bebas, menyusul berakhirnya kontraknya dengan Liverpool. Negosiasi antara kedua belah pihak sempat menunjukkan perkembangan positif setelah Besiktas menaikkan tawarannya menjadi kontrak berdurasi dua musim.

Sejumlah laporan media Turki mengungkap bahwa tawaran baru itu mencakup gaji tahunan terjamin senilai 15 juta euro, namun negosiasi terbentur pada tuntutan agen sang pemain, Rami Abbas.

Jurnalis Turki Ogün Sahinoglu menegaskan bahwa kesepakatan itu kembali menemui kerumitan. Ia menjelaskan bahwa biaya tambahan untuk klausul-klausul yang diminta Abbas, terutama hak citra dan persentase dari penjualan jersey, hampir setara dengan gaji sang pemain itu sendiri.

Jurnalis Turki tersebut menyebutkan, dalam cuitan melalui akunnya di platform "X", bahwa pertemuan baru akan digelar antara agen Salah dan manajemen Besiktas dalam upaya mengatasi perbedaan dan merampungkan kesepakatan.

Di sisi lain, surat kabar "turkiyetoday" menyebutkan bahwa manajemen Besiktas memberi Salah tenggat waktu 24 jam untuk menjawab tawaran final, yang dapat menaikkan total pendapatan tahunannya menjadi antara 19 dan 20 juta euro.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa tawaran itu mencakup 15 juta euro sebagai gaji tetap, ditambah sekitar 4 juta euro sebagai insentif yang berkaitan dengan performa, di samping klausul khusus terkait hak citra. Apabila seluruh bonus diaktifkan, total komitmen klub Turki itu dalam kontrak berdurasi dua musim tersebut akan mencapai lebih dari 40 juta euro.