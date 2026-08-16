Ajax pada musim panas ini telah berbicara dengan pihak Joël Piroe mengenai sebuah transfer. Hal itu diungkap agen striker 27 tahun tersebut kepada Voetbal International.

Piroe terikat kontrak dengan Leeds United sejak 2023, tetapi pada musim lalu ia semakin jarang mendapat kesempatan bermain. Karena itu, tampaknya ia masih akan meninggalkan Leeds pada musim panas ini.

West Ham United datang untuk merekrutnya dan mengajukan tawaran sebesar 15 juta poundsterling. Namun, Leeds ingin menerima 20 juta poundsterling, sementara sebelumnya mereka masih memasang harga 16 juta poundsterling.

Hal itu menimbulkan ketidakpahaman bagi Piroe dan agennya Theo Roebbers, ujar sosok yang disebut terakhir kepada VI. “Saya sudah mengatakan: kalau tidak ada yang terjadi dalam beberapa pekan ke depan, Leeds tidak perlu pernah menelepon saya lagi. Kenapa? Mereka tiba-tiba menyimpang dari harga awal yang diminta.”

“Maka ini menjadi urusan yang sangat sulit. Sepanjang musim panas ada banyak minat terhadap Joël. Kami berbicara dengan Jordi Cruijff soal Ajax, tetapi ketika dia mendengar harga yang diminta, itu bukan lagi opsi. Hal yang sama juga berlaku untuk misalnya Strasbourg di Prancis dan Alavés di Spanyol. Anderlecht juga mundur, karena harga yang diminta ternyata memang tidak sesuai pasar.”

“Jika Anda adalah striker ketiga dalam urutan pilihan dan tidak pernah bermain, juga tidak cocok dengan sepakbola sang manajer, maka menurut saya itu sudah kelewatan. Saya juga menilai tidak elegan untuk melanggar kesepakatan. Karena itu saya menarik garis. Itu bagian dari profesi saya. Saya membela Joël,” kata Roebbers.

Sementara itu, kedua klub kini telah menemukan solusi. Menurut VI, Piroe pada musim depan, jika detail-detail terakhir telah dirampungkan, akan dipinjamkan Leeds kepada West Ham. Jika klub London itu promosi, mereka wajib mempermanenkannya.