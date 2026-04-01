Agen pemain mengonfirmasi: Arsenal menjadi favorit untuk mendapatkan striker seharga 60 hingga 70 juta euro

Sebelumnya pada hari ini, Florian Plettenberg dari Sky Sport menulis bahwa Arsenal tertarik pada Christian Kofane. Agen dari talenta muda berbakat (19) Bayer Leverkusen tersebut kini telah mengonfirmasi laporan dari Jerman, dan berpendapat bahwa The Gunners memiliki peluang terbaik untuk merekrut kliennya dari Bundesliga setelah musim ini berakhir.

Arsenal baru-baru ini sangat terkesan dengan penampilan Kofane saat menghadapi Leverkusen di babak 16 besar Liga Champions. Meskipun pemain yang telah enam kali membela timnas Kamerun ini tidak mencetak gol dalam dua leg yang berakhir dengan kekalahan (1-1, 2-0), ia telah meninggalkan kesan yang mendalam.

Leverkusen mendatangkan Kofane pada musim panas lalu dengan biaya yang relatif terjangkau, sekitar lima juta euro, dari klub divisi dua Spanyol, Albacete. Kofane tidak langsung mendapatkan banyak menit bermain di bawah asuhan pelatih Erik ten Hag, namun ia mulai menanjak dalam hierarki tim setelah pemecatan pelatih asal Haaksbergen tersebut.

Kofane tampil dalam hampir setiap pertandingan untuk Werkself, di mana ia kini lebih sering menjadi starter daripada tidak. Hingga saat ini, ia telah mencetak 7 gol dan 8 assist dalam 39 penampilan untuk Leverkusen, di mana ia memiliki kontrak hingga pertengahan 2029.

Selain Arsenal, ada klub-klub top Inggris lainnya yang tertarik pada Kofane, yang juga dipantau ketat oleh Real Madrid. Menurut Plettenberg, Leverkusen meminta 60 hingga 70 juta euro untuk striker tersebut, dan manajemen sudah menjalin kontak dengan agen Kofane terkait transfer.

Agen tersebut, Eric Depolo, kini telah mengonfirmasi kepada Daily Arsenal bahwa kliennya diminati oleh klub dari London Utara. "Ya, minat Arsenal itu serius. Manajer (Mikel Arteta, red.) sangat terkesan dengannya."

Depolo juga langsung mengungkapkan klub-klub lain yang secara khusus memantau Kofane: Chelsea, Newcastle United, Everton, Brentford, FC Barcelona, dan Bayern München. Namun, Depolo berpendapat bahwa Arsenal berada di posisi terdepan.

"Saya rasa masih terlalu dini untuk mengatakan apa-apa, tetapi mengingat sang pemain bisa berbahasa Spanyol, sama seperti Mikel Arteta, dan bahwa William Saliba berasal dari Kamerun, saya akan mengatakan bahwa Arsenal memiliki peluang terbaik."

“Ya, ada kontak antara saya dan Arsenal. Namun fokus mereka saat ini adalah memenangkan liga – dari situ segalanya akan bergerak. Dia adalah pemain yang bernilai 100 juta euro. Dengan Kofane, Arsenal akan memiliki penyerang top selama 10 tahun ke depan.”

“Saya belum pernah menerima begitu banyak panggilan telepon tentang Kofane seperti sekarang ini. Dia saat ini merupakan penyerang terbaik di bawah usia 21 tahun di Eropa dan yang paling lengkap. Dia cepat, memiliki teknik yang kuat, bertahan dengan sangat baik, dan kuat dalam duel udara. Sangat sulit menemukan semua kualitas ini dalam satu penyerang,” kata Depolo, yang pada akhirnya mengonfirmasi bahwa Arsenal sedang mempersiapkan tawaran resmi untuk musim panas mendatang.