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Bayern disebut sudah lama mengincar JJ Gabriel. Namun, ia kini akan bergabung dengan Real Madrid. Keputusan itu sejatinya berkah bagi klub asal Munich tersebut. Sebuah opini.

Jika mencari metafora tentang piala yang berlalu tanpa harus diminum dalam kamus Duden, definisinya jelas. "Nasib buruk yang mengancam, penderitaan, atau tugas yang tidak menyenangkan berhasil dihindari," demikian bunyinya. Tepat seperti itulah situasi Bayern dalam kasus JJ Gabriel, talenta super berusia 16 tahun yang begitu digembar-gemborkan.

Sebab, terlepas dari segala potensi dan kemampuan sepakbolanya yang tampaknya memukau, ia bisa saja benar-benar menjadi beban dan sumber gangguan bagi klub. Mengingat ucapan Uli Hoeneß tentang Lennart Karl yang ramai diperbincangkan secara tidak patut , sulit membayangkan bagaimana JJ Gabriel beserta rombongannya akan dipandang oleh Hoeneß. Tokoh senior klub itu belakangan menilai Karl kurang memiliki "kerendahan hati" yang "dibutuhkan pemain muda", sehingga ia ingin berbicara serius dengannya.

Barangkali, jika presiden kehormatan itu mendalami perilaku sang remaja dan orang-orang di sekelilingnya, ia sendiri akan turun tangan untuk menghalangi transfer yang mulai mengemuka.

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Perpisahan memalukan JJ Gabriel dengan Manchester United

Faktanya, klub tersukses di Jerman itu disebut cukup gencar ikut bersaing untuk mendapatkannya ketika Gabriel bersikeras mendorong kepergiannya dari Manchester United. Langkah yang disebut "nyaris belum pernah terjadi sebelumnya" itu kabarnya membuat Setan Merah "terkejut".

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Remaja tersebut menuntut klub yang dibelanya sejak usia 11 tahun dan tempat ia baru-baru ini bersinar di tim U18 dengan 23 gol dalam 23 pertandingan untuk membatalkan pendaftarannya, agar ia bisa pindah ke klub yang lebih besar pada musim dingin. Perlu digarisbawahi, yang kita bicarakan bukan Fulham, Racing Santander, atau Mainz 05, melainkan Manchester United. Memang, mereka adalah raksasa yang terpuruk dalam beberapa tahun terakhir , tetapi di atas kertas tetap menjadi salah satu tujuan utama dalam sepakbola Eropa.

Dan yang kita bicarakan adalah talenta berusia 16 tahun yang belum pernah sekali pun tampil dalam pertandingan resmi di level profesional. Hal itu saja agaknya sudah cukup untuk membuat Hoeneß, secara wajar, mempertanyakan karakter Gabriel dan kecocokannya dengan Bayern.

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Langkah Joseph Junior Andreou Gabriel, demikian nama lengkapnya, bisa dipandang sebagai wujud keangkuhan yang tampaknya melekat padanya. Video perpisahannya yang dibuat begitu mengilap dan diunggah ke akun Instagram-nya pekan ini juga berbicara banyak, bahkan mengundang cemoohan dan ejekan. Ada yang menyebutnya "Garnacho berikutnya" dan ada pula yang mendoakan "semoga beruntung menghangatkan bangku cadangan Real Madrid".

Agen JJ Gabriel sudah sangat dikenal Bayern

Komentar serupa juga muncul di bawah video Instagram yang sangat membuat tidak nyaman dan diunggah agensi barunya tak lama sebelumnya. Agensi tersebut bukan nama asing bagi Bayern. Pasalnya, pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu, mereka merundingkan peminjaman Nicolas Jackson yang mahal dan disepakati pada menit-menit terakhir dengan EPIC Sports serta pendiri sekaligus bosnya yang eksentrik, Ali Barat.

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Setelah itu, muncul siaran pers yang ganjil . Di dalamnya, Barat memuji dirinya sendiri atas kesepakatan tersebut. Seandainya ia punya tiga bahu, bahu yang ketiga pun mungkin akan ia tepuk sendiri lewat kata-kata. Siaran pers itu berjudul "Ali Barat telah mendefinisikan ulang permainan" dan memuat detail sensitif kesepakatan Jackson yang agaknya takkan pernah diungkapkan sendiri oleh Bayern.

EPIC juga merupakan agensi yang ditinggalkan Noah Atubolu beberapa bulan lalu di tengah perselisihan yang mencuat ke publik. Barat dan bawahannya, termasuk seorang bernama Marcello Brillmann, mendorong sang kiper untuk meninggalkan SC Freiburg dengan janji-janji palsu dan skenario transfer, tanpa memiliki klub peminat yang konkret dan cocok. Ketika Atubolu terancam menghabiskan setahun di tribune Freiburg, ia pun merasa sudah cukup. Ia mengambil langkah tegas, menegosiasikan perpanjangan kontrak dengan Sport-Club, dan SC mencapai kesepakatan dengan Eintracht Frankfurt untuk peminjaman yang diikuti kewajiban membeli.

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Pindah ke Real Madrid berisiko bagi JJ Gabriel

Jadi, agensi meragukan ini kini juga akan mewakili ambisi Gabriel. Beberapa hari lalu, EPIC mengumumkan kesepakatan dengan pemain berusia 16 tahun itu lewat kata-kata: "Sejarah tidak menunggu, begitu pula kehebatan. Talenta luar biasa. Peluang tanpa batas!" Tak diragukan lagi, kedua pihak ini tampaknya memang cocok satu sama lain.

Seberapa besar peluang Gabriel untuk menembus tim utama Real Madrid masih harus dilihat. Mungkin pemain berusia 16 tahun itu sebaiknya lebih dulu bertanya kepada Martin Ödegaard, atau Reinier, atau Mink Peeters yang dijuluki "Guti dari Belanda", atau Samuel Eto'o.

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Dengan lingkungan agen yang meragukan, rasa percaya diri yang tampaknya sangat besar (dan cenderung tidak sehat), tuntutan finansial yang gila (gaji tahunan tujuh digit dan bonus penandatanganan kontrak yang besar), serta kerumitan dalam kepindahannya ( terkait paspor Siprus ), Gabriel benar-benar merupakan tanda bahaya transfer yang berjalan bagi Bayern. Sebuah piala berwarna merah pekat yang, untungnya, akan berlalu tanpa harus diminum oleh klub asal Munich itu.

Namun, setidaknya sekilas, ia cukup cocok dengan kumpulan sosok ekstrover dan berperangai diva yang kadang tampak begitu merajai. Kita hanya bisa mendoakan semoga ia beruntung dan segalanya berjalan baik baginya.