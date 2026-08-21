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Marko Brkic

Diterjemahkan oleh

Agen membantah laporan transfer! Drama kiper di Eintracht Frankfurt makin memanas

Bundesliga
Transfers
Eintracht Frankfurt
M. Zetterer
N. Atubolu

Kekacauan penjaga gawang di Eintracht Frankfurt semakin memuncak tepat menjelang dimulainya musim.

Setelah The Athletic melaporkan pada pertengahan pekan bahwa Michael Zetterer dari Frankfurt sudah hampir pindah ke Leeds United di Premier League, kubu sang pemain kini dengan tegas membantah kabar tersebut. "Kami sangat terkejut dengan laporan bahwa Michael Zetterer disebut sudah hampir pindah. Itu tidak benar. Michael dan keluarganya merasa sangat nyaman di Frankfurt. Kepindahan saat ini bukan opsi baginya," jelas penasihat Nico Pellatz kepada Bild.

The Athletic sebelumnya bahkan menulis bahwa negosiasi antara Leeds dan Eintracht sudah sangat maju. Menurut laporan itu, Zetterer akan menjadi kiper pelapis di klub Premier League tersebut di belakang nomor satu baru, James Trafford. Namun, untuk saat ini transfer tampaknya bukan menjadi pembahasan.

Dengan demikian, posisi penjaga gawang di Eintracht tetap menjadi salah satu persoalan terbesar dalam skuad. Pada putaran pertama DFB-Pokal melawan St. Tönis pada Jumat, Kaua Prates akan berdiri di bawah mistar.

Namun, pemain Brasil itu berada dalam sorotan khusus. Dalam kekalahan memalukan di laga uji coba terbaru melawan FC Brentford, ia kebobolan tujuh gol dan khususnya tidak tampil meyakinkan saat gol kedua. Di masa lalu pun, Prates berulang kali memperlihatkan kelemahan.

Karena itu, perekrutan Noah Atubolu diharapkan bisa menjadi solusi. Ia disebut sebagai opsi utama Eintracht untuk posisi penjaga gawang.

Namun, Atubolu juga mengalami musim panas transfer yang penuh gejolak. Setelah berpisah dengan agensi perwakilannya, pemain 24 tahun itu masih terus mencari klub baru. Masa depannya di SC Freiburg dianggap tertutup, setelah pada Mei ia menolak perpanjangan kontraknya yang masih berlaku hingga 2027.

Atubolu awalnya mengincar kepindahan ke Premier League, sebisa mungkin ke klub yang punya ambisi tampil di kompetisi Eropa. Aston Villa terutama disebut sebagai peminat. Namun, Emiliano Martínez tetap menjadi nomor satu yang jelas di sana, sementara minat konkret dari Inggris sejauh ini belum muncul.

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