Setelah The Athletic melaporkan pada pertengahan pekan bahwa Michael Zetterer dari Frankfurt sudah dekat dengan kepindahan ke Leeds United di Premier League, pihak sang pemain kini dengan tegas membantah kabar tersebut. "Kami sangat terkejut dengan laporan bahwa Michael Zetterer disebut sudah dekat dengan kepindahan. Itu tidak benar. Michael dan keluarganya merasa sangat nyaman di Frankfurt. Kepindahan saat ini bukan sebuah opsi baginya," jelas agen Nico Pellatz kepada Bild.

The Athletic sebelumnya bahkan menulis tentang negosiasi yang sudah sangat maju antara Leeds dan Eintracht. Menurut laporan tersebut, Zetterer akan menjadi kiper pelapis di klub Premier League itu di belakang nomor satu baru, James Trafford. Namun, untuk saat ini transfer tersebut tampaknya bukan menjadi pembahasan.

Dengan demikian, posisi penjaga gawang di Eintracht tetap menjadi salah satu persoalan terbesar dalam skuad. Pada putaran pertama DFB-Pokal melawan St. Tönis pada Jumat, Kaua Prates akan berdiri di bawah mistar.

Namun, pemain Brasil itu berada dalam sorotan khusus. Dalam kekalahan memalukan pada laga uji coba terbaru melawan FC Brentford, ia kebobolan tujuh gol dan terutama tidak tampil meyakinkan pada gol kedua. Di masa lalu pun, Prates berulang kali memperlihatkan kelemahan.

Karena itu, perekrutan Noah Atubolu diharapkan bisa menjadi solusi. Ia disebut sebagai opsi yang paling diinginkan Eintracht untuk posisi kiper.

Namun, Atubolu juga mengalami musim panas transfer yang penuh gejolak. Setelah berpisah dengan agensi yang mewakilinya, pemain 24 tahun itu masih mencari klub baru. Masa depannya di SC Freiburg dianggap tertutup setelah pada Mei ia menolak perpanjangan kontraknya yang berlaku hingga 2027.

Atubolu awalnya mengincar kepindahan ke Premier League, sebisa mungkin ke klub yang memiliki ambisi tampil di kompetisi Eropa. Aston Villa terutama disebut-sebut sebagai peminat. Namun di sana Emiliano Martínez tetap menjadi nomor satu yang jelas, sementara minat konkret dari Inggris sejauh ini belum muncul.