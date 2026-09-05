Agen Rob Jansen menilai terlalu mudah jika pelatih timnas Ronald Koeman ditunjuk sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas Piala Dunia tim nasional Belanda yang berjalan mengecewakan. Oranje pada akhirnya tersingkir dari babak 16 besar lewat adu penalti oleh Maroko.

Koeman memilih taktik yang berbeda dalam laga Piala Dunia melawan Maroko. Setelah sebelumnya Oranje bermain dengan formasi 4-3-3 di putaran final, saat menghadapi Singa Atlas tim itu tampil dengan formasi 5-3-2.

Koeman menerima banyak kritik setelah tersingkir dan pada akhirnya juga memutuskan mundur sebagai pelatih tim nasional. Dalam wawancara dengan Algemeen Dagblad, agen Koeman, Jansen, membela pelatih berusia 63 tahun tersebut.

“Menurut saya, sungguh terlalu mudah jika hanya menunjuk Ronald,” kata Jansen. “Ini adalah kekecewaan kolektif, dari para pemain, dari seluruh staf teknis, dan juga dari direktorat teknis.”

Menurut sang agen, Koeman ‘benar-benar yakin’ bisa menjadi juara dunia bersama Oranje di Amerika Serikat. “Saya rasa tentu saja begitu. Hanya saja, kadang dia sedikit lelah dengan kalian.”

“Dengan media, dengan sinisme dan negativitas. Mungkin dalam hal itu dia sedikit mengalami kejenuhan kerja. Tapi coba katakan sendiri: sulit rasanya menyalahkan dia untuk hal itu, bukan?”, ujar Jansen.

Setelah tersingkir di Piala Dunia, Koeman menanggapi perubahan sistem yang dilakukannya. “Kami memilih bermain seperti itu karena kami terlalu banyak memberi ruang dalam tiga pertandingan sebelumnya. Anda bisa saja menutup mata terhadap hal itu dan melanjutkan dengan cara yang sama, tetapi menurut saya di situlah tugas pelatih untuk mengubah beberapa hal. Ini bukan langkah darurat. Saya memang menyukai sistem ini.”

Mike Verweij, jurnalis De Telegraaf, mengungkapkan pada akhir Agustus dalam podcast Kick-off milik surat kabar pagi tersebut bahwa ide bermain dengan lima bek sama sekali bukan datang dari pelatih tim nasional Koeman. “Sebagai catatan awal: Ronald Koeman yang menentukan susunan pemain, tetapi Virgil van Dijk dan Ruud van Nistelrooij mendorong penggunaan lima bek saat melawan Maroko,” kata Verweij.

Koeman secara mengejutkan digantikan sebagai pelatih tim nasional oleh Xavi Hernández. Pria Spanyol itu akan menjalani debut pada 24 September dalam laga Nations League melawan Jerman sebagai pelatih Oranje, lalu pada 27 September disusul pertandingan melawan Serbia.