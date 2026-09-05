Agen Rob Jansen menilai terlalu mudah jika pelatih timnas Ronald Koeman ditunjuk sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas Piala Dunia tim nasional Belanda yang berjalan mengecewakan. Timnas Belanda akhirnya tersingkir oleh Maroko lewat adu penalti di babak 16 besar.

Koeman memilih taktik berbeda dalam laga Piala Dunia melawan Maroko. Setelah sebelumnya Timnas Belanda bermain dengan formasi 4-3-3 di putaran final, saat menghadapi Singa Atlas tim itu tampil dengan formasi 5-3-2.

Koeman menerima banyak kritik setelah tersingkir dan pada akhirnya juga memutuskan mundur sebagai pelatih timnas. Jansen, agen Koeman, membela pelatih berusia 63 tahun itu dalam wawancara dengan Algemeen Dagblad.

"Bagi saya, benar-benar terlalu mudah jika hanya menunjuk Ronald," kata Jansen. "Ini adalah kekecewaan kolektif, dari para pemain, dari seluruh staf teknis, dan juga dari direktorat teknis."

Menurut sang agen, Koeman "benar-benar percaya" bisa menjadi juara dunia bersama Timnas Belanda di Amerika Serikat. "Saya rasa tentu saja demikian. Hanya saja, kadang dia sedikit lelah dengan kalian."

"Dengan media, dengan sinisme dan negativitas. Mungkin dalam hal itu dia agak mengalami kelelahan kerja. Tapi coba katakan sendiri: sulit untuk benar-benar menyalahkannya atas hal itu, bukan?", ujar Jansen.

Setelah tersingkir di Piala Dunia, Koeman menanggapi pergantian sistemnya. "Kami memilih bermain seperti ini karena kami terlalu banyak memberi ruang dalam tiga pertandingan terakhir. Anda bisa saja menutup mata terhadap itu dan melanjutkan dengan cara yang sama, tetapi saya rasa di situlah tugas pelatih untuk mengubah hal-hal. Ini bukan langkah darurat. Saya memang menyukai sistem ini."

Mike Verweij, jurnalis dari De Telegraaf, mengungkapkan pada akhir Agustus dalam podcast Kick-off milik surat kabar pagi itu bahwa ide bermain dengan lima bek sama sekali bukan datang dari pelatih timnas Koeman. "Sebagai catatan: Ronald Koeman yang menentukan susunan pemain, tetapi Virgil van Dijk dan Ruud van Nistelrooij mendorong penggunaan lima bek saat melawan Maroko," kata Verweij.

Koeman secara mengejutkan digantikan sebagai pelatih timnas oleh Xavi Hernández. Pria Spanyol itu akan melakoni debut pada 24 September dalam laga Nations League melawan Jerman sebagai pelatih Timnas Belanda, setelah itu disusul pertandingan melawan Serbia pada 27 September.